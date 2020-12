Zwei getrennte Treppen in einem Turm

Ein Modell der Doppelwendeltreppe im Turm des Wertheimer Grafschaftsmuseums macht deren besondere Bauweise auf anschauliche Weise deutlich.

Wertheim. Der am Grafschaftsmuseum angebaute Turm mit der Doppelwendeltreppe von 1540 ist etwas ganz besonderes. Seine Treppenläufe in Form einer Doppelhelix sind völlig getrennt, so dass man einander nicht begegnet, wenn man die beiden unterschiedlichen Eingänge nutzt. Wie genau die beiden Treppen im engen Turm untergebracht sind, ist für die meisten Besucher des Museums schwer vorstellbar. Auch ein Blick in den Turm hilft nicht wirklich weiter, denn vom jeweiligen Eingang aus ist nur eine normale Wendeltreppe zu sehen.

Durch das erneute Engagement und handwerkliche Geschick von Ludwig Weiser ist ein aufklappbares Modell entstanden, dass den Besuchern hilft, die Konstruktion der Treppe zu verstehen. Am Montag stellten es Weiser und Museumsleiterin Stefanie Arz in einem Pressegespräch vor. Weiser ist von der Bauweise des Turms fasziniert. In Deutschland gebe es nur weitere 13 Doppelwendeltreppen aus dem 13. bis 17. Jahrhundert, außerhalb Deutschlands seien es elf. Man finde sie häufig an Klosterkirchen. Die berühmteste Treppe dieser Art findet sich beim Schloss Chambord in Frankreich. Diese wurde 1524 nach einem Entwurf von Leonardo da Vinci gebaut. Am Gebäude des heutigen Grafschaftsmuseum diente der Doppelwendeltreppenturm dazu, die beiden gräflichen Gebäude platzsparend zu verbinden. Die vordere Tür führt über die Wendeltreppe zum hinteren Gebäude, die hintere zum vorderen. Den Auftrag für den Bau hatte Gräfin Barbara vom Limpurg, Witwe des Grafen Georg II. zu Wertheim, erteilt. Der Treppenturm war damals der einzige Aufgang zu beiden Häusern.

Eine Mitarbeiterin des Grafschaftsmuseums hatte die Idee für das Turmmodell an ihn herangetragen, sagt Weiser. Trotz aller Erklärungen, sagte sie, hätten sich die Leute die Konstruktion nicht richtig vorstellen können. „Ich habe selber überlegt, wie in einen nur vier Meter breiten Turm zwei Treppen passen, deren Stufen 1,20 Meter breit sind“, lacht Weiser. Damit sei die Wertheimer Treppe die breiteste ihrer Art in Deutschland.

Mit den Arbeiten für das Modell begann er im März. „Einen Monat lang habe ich mich viel im Turm aufgehalten und alles mit einem Zollstock vermessen. Das dauerte gefühlte Ewigkeiten.“ Die Rundungen machten das Vermessen noch komplizierter. Aus seinen Messergebnissen habe er Pläne erstellt. „Es gab vom Bau nur eine Aufrisszeichnung von 1931, die für meine Zwecke aber nicht brauchbar war.“ Zwischendurch sei er er immer wieder zu Kontrollmessungen vorbeigekommen.

Die Treppe im Modell besteht aus Lindenholz, das stabil und dennoch leicht zu bearbeiten sei. So habe er gut die Rundungen einschnitzen können, erklärt Weiser. Eine Herausforderung sei der vordere Außenteil des Modells gewesen, der sich mit einem Drehmechanismus von außerhalb der Vitrine öffnet lässt und so den Blick auf die Treppe freigibt. Er bestehe aus einem mit Balsaholz verkleideten Gerüst, was die Konstruktion leicht mache. Die Technik stammt aus dem Modellflugbau.

Raffinierter Mechanismus

Durch den Mechanismus könne der Betrachter den Turm im Modell zuerst so sehen, wie er ihn von außen kenne. Dieser Wiedererkennungswert sei wichtig, um die Bauweise der besonderen Doppelwendeltreppe im Inneren zu verdeutlichen.

Das Modell besteht aus sehr vielen Einzelteilen „Sie wurden in Schichten zusammengebaut, daher sieht man die Teile im fertigen Zustand nicht mehr.“ Für das Dach verarbeitete er 1200 kleine Ziegel. Besonderes Material kommt auch bei der Wetterfahne auf dem Modellturm zum Einsatz. Unten ist ein gedrehtes Holzteil, darüber eine Holzkugel. Der obere Teil besteht aus vier Blechteilen. „Das Metall habe ich von einer Heringsdose, da diese dünnes Blech lieferte.“

Wie bei all seinen Modellen ist es Weiser auch diesmal gelungen, alle Details des Turm wirklichkeitsgetreu wiederzugeben. Begeistert vom Modell zeigt sich auch Arz. „Es ist zur Veranschaulichung der Doppelwendeltreppe wertvoll.“

Die Treppe erweise sich gerade in der Pandemie als wunderbare Lösung: alle Wege seien komplett getrennt. Wegen der ausgetretenen Stufen und der damit verbunden Gefahr sei sie aber normalerweise nicht zugänglich. „Wir öffnen sie nur bei besonderen Veranstaltungen.“

Zu sehen sein wird das Modell beim neuen Museumsshop im barrierefrei zugänglichen Eingangsbereich im unteren Teil des Museums. Solange Shop und Museum geschlossen bleiben müssen, wird man das Modell geöffnet in eines der Schaufenster stellen, so dass es auch von außen bestaunt werden kann.

