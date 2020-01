Zwei Fläschchen gestohlen

Wertheim.Wegen Diebstahls zweier Schnapsfläschchen, Verkaufswert vier Euro, in einem Einkaufsmarkt auf dem Reinhardshof verhängte das Amtsgericht Wertheim gegen einen Alkoholkranken eine Strafe von 60 Mal 30 Euro. Das Strafmaß fiel deshalb so deutlich aus, weil der 32-Jährige seit 2010 das sechste Mal bei Vermögensdelikten erwischt worden war.

In dem Markt hatten schon öfter zwei Schnapsfläschchen gefehlt, ohne dass man den Täter kannte. Im Februar 2019 fiel der Angeklagte mit zwei Fläschchen in der Hand einem Verkäufer auf. Er machte dem Marktleiter Meldung. Das Video der Überwachungskamera belegt, dass der Beschuldigte anschließend vor dem Kassenbereich die Fläschchen in die Tasche steckte und den Kassenbereich in einem Moment durchlief, als die Kasse kurzzeitig nicht besetzt war. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei neben den Fläschchen eine Wodkaflasche, deren Herkunft aber ungeklärt blieb. Der Marktleiter verhängte ein Hausverbot von zwölf Monaten.

Weitere Indizien sind, dass im Regal zwei Fläschchen fehlten, und der Kassencomputer keinen entsprechenden Verkauf anzeigte. In der Verhandlung meinte der Beschuldigte, er könne sich an den Vorfall nicht erinnern. Das Gericht sah darin ein schlechtes Zeichen für den Grad der Alkoholabhängigkeit.

Das Strafregister weist zwei Verurteilungen wegen Diebstahls und drei wegen Erschleichung von Leistungen auf. Zudem fuhr er ohne Fahrschein mit der Bahn.

Im jetzigen Fall beschränkte die Staatsanwaltschaft den Vorwurf auf die zwei gestohlenen Fläschchen. Der Angeklagte zeigte sich empört und nannte die Beweislage ungenügend. Die Richterin hatte jedoch keinen Zweifel an der Täterschaft und konnte außerdem nur den Rat geben: “Kämpfen Sie gegen Ihr Alkoholproblem an“. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020