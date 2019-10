Zwei erste Plätze in Bregenz

Grünsfeld.In n Bregenz fanden die WKU-Amateur-World-Championships sowie die Internationalen Amateur-Championships von NEOpro Boxing statt. Für die Kickboxer des FC Grünsfeld starteten Lea Ohmüller und Kerstin Wiedermann bei den WKU-Amateur-World-Championships. Lea Ohmüller belegte nach einem harten Finalkampf denzweiten Platz im Kickboxen Vollkontakt. Kerstin Wiedermann brach den Kampf im Vollkontakt Kickboxen nach der ersten Runde aus gesundheitlichen Gründen ab. Bei dem Amateur-Championships-NEOpro- Boxing belegten die Grünsfelder Kämpfer in den unterschiedlichen Gewichtsklassen folgende Plätze: Daniel Hofmann Platz 1, Akbulut Hürsah Platz 1, Franziska Schmidt Platz 2 und Lea Ohmüller Platz 3. Das nächste NEOpro-Boxing ist am 30. November 2019 in Grünsfeld. yh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.10.2019