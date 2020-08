Zwei Einbrüche am Wochenende

Hofgarten/Bettingen.Zwei Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in Wertheim. In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem nahezu leerstehenden Gebäude in der Frankensteiner Straße in Hofgarten. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam eine Tür zu einem Zimmer und durchwühlten es. Bei ihrer Flucht nahmen sie einige Gegenstände mit.

In Bettingen kam es in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr ebenfalls zu einem Einbruch. In einem Restaurant in der Straße „Almosenberg“ lösten mehrere Alarmmelder aus. Die Streifenwagenbesatzungen stellten aufgebrochene Türen und durchwühlte Räume fest. Offenbar hatten sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür in das Innere verschafft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.08.2020