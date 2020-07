Zwei Ehepaare festgenommen

Bettingen.Nach einer gemeinsamen Diebestour durch mehrere Outlet-Geschäfte in Bettingen wurden am Samstag vier Personen festgenommen. Gegen 10.30 Uhr begaben sich zwei Ehepaare gemeinsam in das Einkaufszentrum. Dort entwendeten sie mehrere Kleidungstücke. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und informierte den Sicherheitsdienst, welcher daraufhin die Täter verfolgte.

Die Personen wurden anschließend gegen 13.30 Uhr vorläufig festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs der Täter und einer Wohnung in Wiesbaden wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Insgesamt entwendeten die Diebe Waren in Höhe von mindestens 4000 Euro. Drei der vier Gefassten wurden außerdem als Täter mehrerer Diebstähle im Dezember 2019 im Outlet-Center identifiziert. Damals wurde Diebesgut im Wert von circa 1200 Euro entwendet.

Der von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde inzwischen vollzogen, woraufhin die Vier in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.07.2020