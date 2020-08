Zwei Autos beschädigt

Kreuzwertheim.Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim wurde am Donnerstag zwischen 18.30 und 20 Uhr ein geparkter Pkw beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte den grauen Skoda am hinteren linken Stoßfänger und verursachte einen Schaden von etwa 300 Euro.

Ebenfalls in der Lengfurter Straße wurde am Freitag um 1.30 Uhr ein am Straßenrand abgestellter VW-Golf beschädigt, wobei der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Vor Ort fand die Polizei das abgerissene linke Außenspiegelgehäuse eines schwarzen BMW. Zeugen sollen sich bei der die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telelefon 09391/98410, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.08.2020