Zusammenstoß verursacht

Höhefeld.Offensichtlich übersehen hat ein 37-jähriger Piaggio-Fahrer den Mitsubishi einer 20-Jährigen als er mit seinem dreirädrigen Fahrzeug am Dienstagabend in Höhefeld am Straßenrand anfuhr. Der Mann in seinem Gefährt und der in gleiche Richtung fahrende Mitsubishi kollidierten gegen 21 Uhr in der Straße „Hauptring“.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Nach dem Unfall stellte der 37-Jährige sein Fahrzeug bei sich zu Hause ab und kam zu Fuß zurück an die Unfallstelle.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann weder den erforderlichen Führerschein noch ein aktuelles Kennzeichen für sein Gefährt besaß.

Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.07.2020