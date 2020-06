Zusätzliches Förderprogramm abgelehnt

Wertheim.Die Fraktion der Grünen hatte im Februar zwei Anträge in Bezug auf Leerstände von Immobilien gestellt (wir berichteten). Zum einen sollte ein Immobilienkataster erstellt und ständig aktualisiert werden. In dem Kataster sollen leerstehenden Wohnungen, Häuser, alte Hofreiten sowie Industrie- und Gewerbeanlagen verzeichnet werden, da es in Wertheim einen signifikanten Leerstand gebe. Zusätzlich

...