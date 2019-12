Zuhörer erlagen dem Zauber der Klänge

Begeistert waren die Besucher des traditionellen Bettinger Weihnachtskonzerts in der Christuskirche.

Bettingen. Das Weihnachtskonzert am Sonntagabend in Bettingen war auch in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis für die vielen Besucher in der voll besetzten Christuskirche. Die Vortragenden überzeugten bei den einzelnen Stücken sowohl in individuellen Zusammensetzungen wie auch gemeinsam in der modernen Kantate „Gelobt sei, der da kommt“ zum Abschluss des Konzerts.

Das Weihnachtskonzert gefällt ununterbrochen seit fast 30 Jahren. Frank Wolz meinte bei der Begrü-ßung, er freue sich, dass die Zuhörer so zahlreich gekommen seien, um den Klängen zu lauschen. Er verhieß ein vielfältiges Programm, welches vom Barock über die Romantik bis hin zu einer modernen Kantate reiche.

Musikalische Lichter

Der Posaunenchor Bettingen-Urphar-Lindelbach eröffnete den musikalischen Reigen am dritten Advent mit dem festlich mitreißenden „Herrscher des Himmels, erhö-re das Lallen“, einer berühmten geistlichen Komposition. Der Musizierkreis Bettingen-Urphar-Lindelbach entzündete mit den beiden Weihnachtsliedern „Adeste fideles“ und „Wiegenlied“ musikalische Lichter, sehr gefühlvoll, mit anrührend sentimentalen Klangfarben.

Das dreiteilige „Concerto No. 2 C-Dur“ (Allegro - Adagio - Presto) bot ein facettenreiches Klangerleb-nis mit prachtvollen Nuancen und Details. Sopranblockflöte, zwei Violinen, Viola, Violoncello und Basso Continuo formten atmosphärisch dicht starke und gefühlvolle Momente. Andreas Kindgen (Tenor) und Frank Wolz (Klavier) überzeugten mit zwei Weihnachtsliedern aus der Hochromantik inmitten der ansonsten andächtigen Stille im voll besetzten Kirchenraum. So lud man alle Besucher ein, durchzuatmen und den sonstigen Alltag vergessen zu machen.

Beeindruckende Beiträge

Bei diesem vorweihnachtlichen Konzert zeigte jeder Einzelne beeindruckende Beiträge, welche in prächtigen Ensembleleistungen kulminierten.

Die dichte Dramaturgie bot in einer stimmungsvollen Atmosphäre viel Abwechslung auf allseits beachtlichem Niveau. Besinnlich machendes Liedgut reflektierte spürbar den Sinn der Adventszeit und des Weihnachtsfestes, die Zuhörer erlagen dem Zauber inniger Sehnsuchtsnoten innerhalb eines selbstbewusst, konzentriert und freudig präsentierten Spannungsbogens.

Das Programm ging weiter mit dem Musizierkreis und dessen „The First Noël“ sowie der „Adventsmu-sik“ des Posaunenchores.

Danach beschloss Andreas Kindgen den ersten Teil des Konzerts an der Orgel mit dem brillant dargebotenen festlichen „Tollite Hostias“. Die Gemeinde sang drei Strophen des „Wie soll ich dich empfangen“, individuell begleitet vom Posaunenchor oder von der Orgel.

Zum Abschluss des Weihnachtskonzertes begeisterte die Adventskantate „Gelobt sei, der da kommt“, bei dem etwa 60 Sänger und Musiker mitwirkten (Leitung Frank Wolz), allesamt aus einer der drei Kirchengemeinden Bettingen, Urphar und Lindelbach stammend und/oder aktuell dort wohnend.

Diverse Pointierungen

Der Klangkörper beeindruckte nicht nur von der Zahl der Köpfe her, sondern beschied den Zuhörern und wohl auch sich selbst ein eindrucksvolles Erlebnis. Die Musiker und Sänger entfachten in allen acht Sätzen des Werkes in verschiedenartigen Pointierungen eine eindringlich-euphorische Dynamik, welche das Kommen Jesu in diese Welt als Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen ergreifend beschrieb. Nach dem Werk für gemischten Chor, Sprecher, Streicher, Flöten, Bläser, Klavier und Schlagzeug erschallte begeisterter Applaus, stehend erbracht und das komplette Konzert nachdrücklich lobend.

„Es war wunderbar“

Das Ensemble bot als Zugabe nochmals den zweiten Satz der Kantate. Nach 80 Minuten Kunstgenuss fasste Karin Schwab, Vorsitzende des Kirchengemeinderates Urphar, die Eindrücke trefflich zusammen: „Es war einfach nur wunderbar.“

Dieses Weihnachtskonzert sei eine wunderbare Einrichtung, ein Höhepunkt der Adventszeit, „wir freuen uns auf nächstes Jahr“. Schwab sprach zum Abschluss Gebet und Segen, auch Dank dafür, dass es Menschen gebe, die Begabung, Können und Zeit einbringen.

