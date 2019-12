Zuckersüßer Auftritt der kleinen Kinder

Bestenheid.Man weiß es ja eigentlich ganz genau: Zu viel davon ist ungesund. Und dennoch konnte man einfach nicht genug bekommen vom zuckersüßen Auftritt der Mädchen und Jungs aus der Evangelischen Kindertagesstätte. Sie setzten dem traditionellen Adventssingen am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz ein neues, strahlendes Glanzlicht auf.

Flackernde Feuer

Wer sich dem Ort des Geschehens näherte der mochte meinen, hier sei ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut worden. Nicht nur der leuchtende Christbaum zog die Blicke auf sich. In Tonnen knisterte und flackerte das Feuer, an Ständen wurden Leckereien in fester und flüssiger Form verkauft. Vom Kinderpunsch bis zu Waffeln reichte das Angebot, das die zahlreichen Besucher gerne nutzten.

So verbreitete sich schnell über den ganzen Platz jene besondere, vorweihnachtliche Stimmung, die noch verstärkt wurde durch die glänzenden Augen der Kinder. Sie mussten sich allerdings noch ein wenig gedulden, denn zur Einstimmung spielte erst einmal die legendäre Kraut Hapl Banda zwei dem Anlass entsprechende Stücke, ehe die Leiterin der Kindertagesstätte, Susanne Skirde, Stadtteilbeiratsvorsitzender Hubert Kronmüller und schließlich der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber die Anwesenden begrüßten und allen Beteiligten für ihr Mitwirken dankten.

Stimmung nachwirken lassen

„Nehmen Sie diese Stimmung, diese Empfindungen, diese Gefühle mit und lassen Sie sie nachwirken, damit Sie nicht allzu sehr von der Hektik dieser Vorweihnachtstage vereinnahmt werden“, gab Hartmannsgruber den Besuchern mit auf den Weg. „Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen“, sang man gemeinsam, dann stimmten die Kinder „Feliz Navidad“ an.

Fröhlich und munter ging es weiter beim Singspiel „In der Weihnachtsbäckerei“. Die Mädchen und Jungs waren sichtlich – und zu Recht – stolz auf ihre Darbietungen. Die Präsente, die ihnen, aber auch den anderen kleinen Besuchern auf dem Marktplatz, der Nikolaus mitgebracht hatte, hatten sie sich redlich verdient.

Verweilen bei Musik

Das letzte gemeinsam intonierte Lied war sozusagen programmatisch: „O du fröhliche“. Und wer wollte und konnte das nach diesen beschaulich-heiteren Minuten auf dem Marktplatz in Bestenheid nicht sein.

Diese Minuten waren nach dem offiziellen Teil des Programms noch nicht zu Ende. So mancher verweilte noch ein wenig, lauschte der Musik der Kraut Hapl Banda und plauschte miteinander. ek

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019