Zeugnisübergabe der besonderen Art

Ohne Corona wäre es eine unvergessliche Abendveranstaltung geworden. Doch die Absolventen des Beruflichen Schulzentrums konnten nicht einmal gemeinsam feiern.

Bestenheid. Weit fortgeschritten waren die Planungen des Festkomitees für die Abschlussfeier bereits im vergangenen Herbst. Ohne Corona hätte es eine rauschende, unvergessliche Abendveranstaltung gegeben, bei der die Absolventen der Oberstufe am Beruflichen Schulzentrum Wertheim (BSZ) ihre Abschlusszeugnisse erhalten hätten.

Eingebettet wäre die Überreichung in ein buntes Programm. Die Mitglieder des Festkomitees, bestehend aus den Abteilungsleitern Christina Moraitis und Patrick Schönig, sowie Schülern des Beruflichen Gymnasiums und des Kaufmännischen Berufskollegs bedauerten es sehr, dass es ein solches Fest nicht geben konnte. „Mit Corona wurden die Zeugnisse Kurs- oder Klassenweise übergeben, „in einem so feierlichen Rahmen wie möglich“, so Schulleiter Manfred Breuer. „Im Gegensatz zu einer allgemeinbildenden Schule haben wir am Schuljahresende jedes Jahr fünf Schularten, für die es eine Abschlussfeier zu organisieren gilt. Um allen diesen Absolventen gleichermaßen gerecht zu werden, haben wir uns jeweils für diese Form der Zeugnisübergabe entschieden,“ so Breuer.

„Wahrlich eine Zeugnisausgabe der besonderen Art“. Da seien die Schüler auf der Zielgeraden hin zu ihrem Abschluss und „Zack, schlägt ein Komet namens Corona direkt vor euch ein und bringt alles zum Stillstand,“ mit diesem Satz eröffnete Breuer seine Begrüßung der Absolventen und ihrer Eltern.

Er sei froh und dankbar, so Breuer weiter, dass alle, Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitung ihr Bestes gegeben haben, um den Krater, den dieser Corona-Komet gerissen habe so klein wie möglich zu halten. Oder, mit den Worten von Toni Kroos: „Respekt, dass ihr das durchgehalten habt.“

Breuer zitierte hier aus einer Videobotschaft, die Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zusammen mit 74 Prominenten aus Sport, Kultur, Gesellschaft und Politik unter www.abschlussfeier-2020.de im Internet veröffentlicht haben.

Breuer habe dort einige sehr kluge Gedanken finden können. So beispielsweise diese Empfehlung von Olli Dittrich: „seid selbst das Original und nicht die Kopie.“

Auch die Worte von Alexander Gerst könne er unterschreiben: „Ich wünsche euch die Kraft,“ so zitierte er Gerst, „die Augen aufzubehalten in Ausschau nach eurer Gelegenheit, und den Mut, sie zu erkennen und dann auch zu ergreifen, wenn sie da ist. Ich wünsche euch, dass ihr niemals vergesst, dass ihr es euch schuldig seid, eurem Traum eine Chance zu geben.“Abschließend zitierte Breuer die Initiatoren dieser digitalen Abschlussfeier.

Bundespräsident Steinmeier schließlich habe diese Botschaft an die Absolventinnen und Absolventen: „Nur eins will ich Euch sagen“, so Steinmeier, „ich bin, ganz Deutschland ist stolz auf Euch! Die Schule liegt jetzt hinter Euch. Seid neugierig auf das, was kommt. Aber ich weiß: Bei manchen mischt sich Sorge in die Neugier. Wie geht es weiter? [...] Was macht Corona mit meiner Zukunft? Ja, manches wird schwieriger nach Corona. Aber ich will Euch Mut machen: Euer Wissen, Euer Können, Eure Neugier, Euer Engagement, alles das wird gebraucht. Das gilt nicht trotz Corona. Im Gegenteil: Das gilt gerade wegen Corona. Wir brauchen neuen Schwung und neue Ideen. Wir brauchen Euch! Ihr seid unsere Zukunft!“ Dem, so Breuer, könne er sich nur anschließen.

Die anschließende Zeugnisübergabe stand jeweils ganz im Zeichen der Hygiene- und Abstandsregeln des Beruflichen Schulzentrums. Nachdem die Tutoren und Klassenlehrer (BG13-1: Markus Grein; BG13-2: Markus Krebs; BG13-3: Patrick Schönig; BKII: Wolfgang Bopp) den Absolventen gute Wünsche mit auf den weiteren Lebensweg gaben, konnten die beiden Abteilungsleiter Christina Moraitis als Vertreterin der Beruflichen Gymnasien sowie Patrick Schönig als Vertreter des Kaufmännischen Berufskollegs II, etliche Preise für hervorragende Leistungen überreichen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020