Zentren der biologischen Vielfalt

Kreuzwertheim.Streuobstwiesen gelten als Hotspots der biologischen Vielfalt. Wie groß die Vielfalt des Lebens in einer einzigen Streuobstwiese sein kann, zeigen aktuelle Untersuchungen im Kreuzwertheimer Streuobstgebiet „Ehrlichsgärten“. Die Regierung von Unterfranken und der Markt Kreuzwertheim veranstalten am Samstag, 14. September, von 10 bis 14 Uhr einen Streuobsterlebnistag in den „Ehrlichsgärten“ (direkt nördlich Kreuzwertheim an der Staatsstraße 2315). Treffpunkt und Parkmöglichkeiten werden vor Ort ausgewiesen.

Das Programm: 10 bis 10.30 Uhr, Begrüßung und kurze Projektvorstellung durch Bürgermeister Klaus Thoma und Christian Salomon, Biodiversitätsbeauftragter an der Regierung von Unterfranken; 10.30 bis 12 Uhr, Exkursion mit Experten durch die Streuobstwiese. Vorgestellt werden dabei die Obstsorten sowie die Vogel- und Käferfauna des Gebietes; 12 Uhr, Imbiss mit regionalen Produkten; 12.30 bis 14 Uhr; Naturschutzfachliche Infostände; kostenlose Sortenbestimmung von mitgebrachten Äpfeln und Birnen; Verkostung und Verkauf sortenreiner Apfelsäfte der MainStreuobstBienen eG.

Wichtige Hinweise: Zur Bestimmung von mitgebrachtem Obst werden drei bis fünf ganze und typisch ausgebildete Früchte mit Stiel benötigt. Bei starkem Regen entfällt die Veranstaltung. Ansprechpartner: Christian Salomon, Nail: christian.salomon@reg-ufr.bayern.de Telefelon 0178/6273351.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019