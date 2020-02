Zentrale Plattform für Angebote geschaffen

Main-Spessart-Kreis.Im Rahmen der Digitalisierungs-Offensive veröffentlichte der Landkreis Main Spessart bereits im Juni 2016 die deutschlandweit erste Familien-App.

Mittlerweile haben sich mit Schweinfurt, Fürstenfeldbruck, Kronach und Straubing vier weitere Jugendämter in Bayern, und mit Trier ein Jugendamt in Rheinland Pfalz für ein neues innovatives Gemeinschaftsprojekt entschieden, eine gemeinsame „Familien.app“ mit einheitlichen Basis-Inhalten unter Beibehaltung individueller, landkreisspezifischer Inhalte und Angebote.

Wie erreichen wir Eltern und Familien in Zeiten von Digitalisierung, Smartphone und Social Media? Wie reagiert das Jugendamt auf die sich verändernden Kommunikations und Informationswege? Wie können Eltern und Familien in unseren Regionen in ihren verschiedenen Lebenssituationen weiterhin bestmöglich unterstützt und unsere Angebote bekannt gemacht werden? Diese Fragen stellte sich Birgitta Steigerwald, die sich mit dem Thema Digitalisierung in der Familienbildung auseinandersetzt. Ziel der „Familien.app“ ist es, Antworten auf diese Fragen zu geben, und gleichzeitig einen niederschwelligen und intuitiven Zugang zu relevanten Inhalten rund um Familie und Erziehung zu bieten und sie dabei in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Die verschiedenen Ansätze und Ideen wurden in einem Konzept zusammengefasst.

Das war der Startschuss für ein bis dato einmaliges Gemeinschaftsprojekt: die nicht nur bayernweite, sondern Bundesland übergreifende „Familien.app“, die im Landkreis Main Spessart unter „Meinefamilie.app“ zu finden ist.

Konzept dieser App ist es, eine zentrale Plattform für Angebote der Eltern und Familienbildung zu bieten. Sie ist die Schnittstelle zwischen Jugendämtern und Familien und kann bundesweit von allen Jugendämtern in Anspruch genommen werden. In jedem Jugendamt läuft das Gemeinschaftsprojekt dabei unter einer eigenen Webadresse, wie „Meinefamilie.app“ in Main Spessart. Eltern finden unter „Meinefamilie.app“ Angebote, Termine und Informationen, die zu ihren Bedürfnissen, ihrer Lebenssituation und ihrem Wohnort passen. Jugendämtern steht mit ihr ein intuitives Werkzeug zur Verfügung, um die Angebote der Familienbildung niederschwellig an die Eltern zu vermitteln.

Im Veranstaltungskalender finden Eltern und Familien verschiedenste Angebote der Familienbildung. Diese können nach Suchbegriffen, Postleitzahl, Umkreis, Veranstaltern und Veranstaltungskategorien gefiltert werden.

Der Ratgeber beinhaltet hilfreicheArtikel mit direkten Ansprechpartnern von Behörden, Schulen, Einrichtungen und eine Vielzahl von Informations- und Beratungsstellen. Mit „Meinefamilie.app“ existiert ein Werkzeug, das sich auch zukünftig flexibel an die Anforderungen und Bedürfnisse der Eltern und Familien im Landkreis Main Spessart anpassen lässt. Die bisherige native Familien App des Landkreises wird nicht weiter gepflegt, auf die Startseite kommt selbstverständlich die Verlinkung zum neuen Angebot.

Weitere Infos beim Familieninformationszentrum, Telefon 09353/7931162, oder auf der Website des Landkreises www.mainspessart.de und natürlich ab sofort auf der PWA „Meinefamilie.app“. pm

