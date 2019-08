Zelt platzte aus allen Nähten

Dietenhan.Das traditionelle Brunnenfest aller vier Dietenhaner Vereine zog am Wochenende zahlreiche Gäste auch von außerhalb des Dorfs auf den Platz rund um den Dorfbrunnen. Über 50 Helfer vom Kind bis zum Senior packten vor und während des Festes, sowie zum anschließenden Abbau mit an.

Bei den Gästen kam neben dem Programm auch das erweitere Verpflegungsangebot gut an. Am Samstagabend fand das Wirtshaussingen im Zelt statt. Zur Musik von Wirtshaussänger Werner Zeh stimmten die vielen Gäste gemeinsam Lieder an. Großes Lob gab es für das erweitere Getränkeangebot.

Erstmals bot man eine umfangreichere Weinauswahl und am Abend Cocktails an. „Das Zelt platze am Samstag aus allen Nähten“, freute sich Ortsvorsteher Jan Behner. Überrascht zeigten sich die Verantwortlichen vom Interesse der Gäste an einem vegetarischen Speisenangebot, das Regionales mit Europäischem verband.

So gab es erstmals Grünkernküchle mit Kräuterquark und griechischem Salat. „Wir waren innerhalb von einer Stunde ausverkauft.“ In der Nacht zum Sonntag hatte das Helferteam andere Gemüsetaler und weiteren Salat produziert. Auch dies war am Sonntag innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. „Für uns war das vegetarische Angebot ein Versuch, wir hatten nicht damit gerechnet, das es so ein Renner wird“, so Behner,

Das Programm am Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Geleitet wurde dieser vom katholischen Gemeindereferenten Herbert Buhleier und Mitgliedern des evangelischen Kirchengemeinderats Dietenhan. Passend zum Brunnen drehte sich der Gottesdienst rund um das Thema Wasser als Lebensspender für Menschen, Tiere und Natur.

Für die Kinder gab es eine große Hüpfburg. Viele von ihnen nutzten aber auch den Brunnen für eine Abkühlung. Am Sonntagnachmittag fand die traditionelle Entenrallye zugunsten des Vereins „Ein langer Weg“ statt. Die Teilnehmer hatten mit ihrer Ente die Chance auf einen der 74 gespendeten Preise von Einkaufsgutscheinen über Kunst, Alkoholisches und Essen bis zu Praktischem.

Viele Gäste hatten gleich mehrere Enten gekauft, so dass die rund 420 gelben Exemplare bald ausverkauft waren. Nicht wenige hatten das Plastiktier bunt bemalt, bevor es seine Reise im Bach von der Brücke oberhalb des Festplatzes hin zur kleinen Brücke zu den Gärten antrat. Dabei wurde das eigene „Tier“ mit Klatschen, Rufen und dem Läuten einer Kuhglocke motiviert. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019