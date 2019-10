Zeitungen und Briefe gestohlen

Kreuzwertheim.Ihr Unwesen trieben unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Montags vor dem Rewe-Markt in der Lengfurter Straße in Kreuzwertheim. Nachdem das Vorhängeschloss einer Zeitschriftenbox aufgebrochen worden war, wurden verschiedene Zeitschriften aus dieser entwendet. Zudem öffneten die bislang Unbekannten gewaltsam den öffentlichen Briefkasten der Deutschen Post und entnahmen darauf vermutlich Briefsendungen.

Im Außenbereich randaliert

Außerdem randalierten die Täter im Außenbereich des Marktes und warfen verschiedene Gegenstände um, die allerdings nicht beschädigt wurden.

Der von den Tätern angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro, der Beuteschaden auf 200 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun personen, die von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 3 Uhr, Post in den öffentlichen Briefkasten am Rewe-Markt geworfen hat?

