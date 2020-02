Zehn statt vier Stunden

Wertheim.Die Fränkischen Nachrichten erreichte am Samstag eine Mail der CDU-Fraktion des Wertheimer Gemeinderats. Die Ratsmitglieder hatten sich vor ein paar Tagen ein Bild von der der Werkrealschule Urphar-Lindelbach (UrLi) gemacht und im Anschluss eine entsprechende Pressemitteilung an die Fränkischen Nachrichten geschickt. Am vergangenen Montag nun erfolgte die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Leider hatte sich aber in die E-Mail ein Fehler eingeschlichen. Denn in dem uns vorliegenden Text heißt es, dass Dieter Fauth für vier Stunden von der Comenius Realschule als kommissarischer Schulleiter an die „UrLi“ abgeordnet sei. Dies entspricht laut Comenius Realschule nicht den Tatsachen. Richtig ist, laut Aussage der Comenius Realschule, dass es sich bei der Delegierung um einen Umfang von zehn Stunden handele. red

