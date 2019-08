Zauberei und Klaviermusik

Homburg.Das nächste Konzert in Schloss Homburg am Main am Sonntag, 21. Juli, um 17 Uhr ist ein Wiedersehen auf vielfachen Wunsch des Publikums der Homburger Schlosskonzerte mit Zauberei und heiterer Klaviermusik:„Mosche Karlo, der einzige, letzte und deshalb größte maghrebinische Zauberkünstler wo gibt überhaupt auf der ganzen Welt“ ist der etwas umständliche Künstlername von Karlo Reichel, entstanden durch die Vorliebe des Zauberers (und vormaligen Studiendirektors) für die „Maghrebinischen Geschichten“ von Gregor von Rezzori. Die Kombination von Geschichten mit Zauberkunststücken sind das Markenzeichen seiner Zaubereien, aber es wird auch „fränkisch“ gezaubert.

