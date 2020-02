Zahlreiche Unfälle bei Schneechaos

Main-Spessart-Kreis.Wegen des plötzlichen Wintereinbruchs kam es Donnerstagabend im südöstlichen Main-Spessart-Kreis zu zahlreichen Unfällen. Glücklicherweise gab es dabei keine Verletzte.

So musste bei Altfeld auf der Straße Richtung Marktheidenfeld ein BMW-Fahrer an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Peugeot rutscht beim Bremsen auf schneeglatter Fahrbahn auf den BMW. Der Schaden beträgt 2000 Euro.

In die Leitplanke gerutscht

Zwischen Kreuzwertheim und Altfeld, blieb auf schneebedeckter Fahrbahn ein Audi liegen. Der nachfolgende Autofahrer fuhr links vorbei und rutschte in die Leitplanke. Zwei entgegenkommende Pkw-Fahrer versuchten zu bremsen und auszuweichen, rutschen jedoch beide in den Audi an der Leitplanke. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 3000 Euro.

Bei Marktheidenfeld rutschte ein Lastwagen samt Anhänger an einer Steigung in den Graben und kam nicht weiter. Ein Mitsubishi-Fahrer rutschte bei auf einer leicht abschüssigen Straße in den rechten Graben. Der Schaden beläuft sich auf 2500. In Homburg stieß ein Auto gegen einen Straßenlaterne. Hier beträgt der Schaden 250 Euro. pol

