Sonderriet.Elf Jubelkonfirmanden feierten am Sonntag in der Friedenskirche Sonderriet ihre silberne Konfirmation. Sie alle wurden am 20. März 1994 in Nassig durch Pfarrer Mathias Götz konfirmiert. Wie Pfarrer Christoph Brandt nach dem Jubelgottesdienst berichtete, ist es üblich, dass die silbernen Jubelkonfirmationen immer in Sonderriet und die goldenen in Nassig gefeiert werden.

Der Gottesdienst, den Brand zelebrierte, wurde vom Posaunenchor Nassig-Sonderriet (Leitung Herbert Dosch) musikalisch umrahmt. Brandt griff im Gottesdienst das Weihnachtsevangelium auf, in dem es von den Engeln heißt: „Fürchtet euch nicht!“ In seiner Predigt erklärte er, dies sei eine Zusage, dass man ohne Angst durchs Leben gehen könne. Angst gebe es in der Gesellschaft schon genug, ergänzte er. Im Alter der Jubilare, alle um die 40 Jahre, gebe es zahlreiche Umbrüche im Leben. Diesen solle man ohne Angst begegnen. Im Gottesdienst gratulierten auch die Sonderrierter Kirchengemeinderäte zum Jubiläum. Als Erinnerungsgeschenk gab es Schlüsselanhänger mit einer Taube.

Nach dem Gottesdienst und bei der anschließenden Feier in einer Nassiger Gaststätte wurden zahlreiche Erinnerungen ausgetauscht. Man habe sehr viel auswendig lernen müssen, erinnerten sich die Jubilare über die Vorbereitungszeit. Über den Inhalt der Predigt musste man sogar im Berichtsheft Protokoll führen. Die Liedtexte habe man im Gottesdienst gesprochen nicht gesungen.

„Unser Pfarrer Götz konnte nicht singen.“ Die Konfirmanden hätten damals vielfältige Aufgaben gehabt. So schmückten sie ein Jahr lang jeden Samstag die Nassiger Kirche und mussten dafür vorher Blumen im Dorf sammeln.

„Am Freitag vor der Konfirmationen haben wir alle Kirchenbänke ausgeräumt und den Boden gebohnert.“ Einig waren sich die Jubilare aber auch: „Die Konfizeit war schön und interessant.“

Sie war auch der Übergang zum Älterwerden. „Erst nach der Konfirmationen durfte man abends weg gehen oder am Maifeuer teilnehmen.“

Viele Erinnerungen hatten die elf Frauen und Männer auch an ihre Konfirmandenfreizeit in Walldürn. „Bei der Wanderung entlang des Limes haben wir uns mit dem Pfarrer im Wald verlaufen.“ In Erinnerungen bleiben wird ihnen auch der Jubiläumsgottesdienst, für den sie Brandt Lob aussprachen.

Die silberne Jubelkonfirmation feierten Daniel Weth, André Hörner, Ralph Gunter Scheurich, Jens Bernhard, Alexander Gehlfuß, Sebastian Walter, Isabel Magdalena Hörner (geborene Häffner), Kerstin Busse (geborene Göhrlich), Tina Bischof (geborene Adelhardt), Brigitte Rücker und Silke Amend (geborene Konrad).

