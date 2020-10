Zahl der Infizierten steigt an

Main-Spessart-Kreis.Mit Stand 29. Oktober sind im Kreis 88 Personen (+ 18) mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es im Landkreis Main-Spessart seit Beginn der Pandemie 386 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Genesen sind davon 292 Personen. Die Zahl der an bzw. mit Sars-CoV-19 Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Es befinden sich 843 Personen in häuslicher Quarantäne. Ein Patient wird stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt. Neu in Quarantäne sind 20 Schüler und drei Lehrer des Leo-Weismantel-Förderzentrums in Karlstadt.

Unter den bisherigen Voraussetzungen bleibt das Landratsamt Main-Spessart bis auf weiteres geöffnet. Es wird jedoch darum gebeten, einen Termin zu vereinbaren, online oder per Telefon. Für die KFZ-Zulassung soll vorrangig die Online-Terminvergabe genutzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020