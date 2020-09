Wunsch nach einem Stück Normalität im Advent

Wertheim.Die meisten Mitglieder des Stadtmarketingvereins Wertheim wollen am Weihnachtsmarkt festhalten. Das wurde in einer kurzen Aussprache während der Jahreshauptversammlung deutlich.

Innenstadt- und Burgmanager Christian Schlager stellte das Konzept für diese Veranstaltung am Dienstagabend vor. So soll der Markt an allen vier Adventssonntagen jeweils von Freitag bis Sonntag in der Zeit von

...