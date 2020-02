Wunderlich gewinnt seine Spiele

Bezirksklasse B Gruppe 1 West

TSV Uettingen II – DJK TTC Kreuzwertheim II 8:8. Mario Wunderlich/ Maxim Kaminski und Michael Zimmermann/Konstantin Kaminski brachten mit ihren Doppelerfolgen die Zweite in Front. Mario Wunderlich, der Spitzenspieler der Kreuzwertheimer, gewann seine Einzelspiele ebenso wie Maxim Kaminski der als Ersatzspieler zwei Punkte holte. Klaus Kraft und Konstantin Kaminski gewannen jeweils ein Einzelspiel, so dass das Schlussdoppel die Partie entscheiden musste. Diese Paarung ging im vierten Satz an den Gegner. Dennoch konnte die DJK die Heimreise mit einem hart erkämpftem Punkt antreten.

Bezirksklasse D Gruppe 3 West

DJK TTC Kreuzwertheim III – TTC Oberaltertheim II 9:1. Dieses Heimspiel war eine klare Sache der Kreuzwertheimer Dritten. Nach dem Verlust einer Doppelpaarung gewannen Paul Wissmann, Maxim Kaminski, Landolin Platz und Konstantin Kaminski souverän ihre Spiele, so dass die DJK einen unangefochtenen Erfolg verbuchen konnte.

Jungen-Bezirkskl. Gr. 1 West

TG Höchberg 1862 – DJK TTC Kreuzwertheim 1:9. Paul Wissmann, Maxim Kaminski, Björn Schütz und Tobias Jäger beherrschten ihre Gegner und mussten nur den Ehrenpunkt zulassen. Die Kreuzwertheimer erzielten mit diesem Sieg einen weiteren ungefährdeten Auswärtserfolg. gr

