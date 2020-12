Wünschebaum steht bis 12. Dezember

Wertheim.Der Kaufland-Markt in Wertheim kooperiert mit sozialen Einrichtungen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Kinder der Einrichtungen können aus einem „Wunschbaumkatalog“ ihre Weihnachtswünsche auswählen.

Für jedes Kind wird eine Karte mit seinem Wunsch geschrieben. Diese Karten werden an einem geschmückten Weihnachtsbaum im Markt angebracht. Kunden können bis Samstag, 12. Dezember, die Wunschkarten vom Baum nehmen und an der Kundeninformation das Geschenk im Wert von bis zu 15 Euro erwerben. Am Geschenk wird eine Grußkarte angebracht, auf dem Schenkende ein paar persönliche Worte hinterlassen kann. Die Geschenke werden in der Zeit vom 14. bis 19. Dezember übergeben. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.12.2020