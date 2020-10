Wortmächtiger Theologin gewidmet

Wertheim.Der evangelische Kirchenbezirk Wertheim und die Bezirksfrauen veranstalten für alle Frauen den Bezirksfrauentag am Freitag, 6. November, um 16 Uhr in der Stiftskirche. Bedingt durch die Pandemie wird es keine Kaffeetafel und kein Referat zum Thema „Eine feurige Wolke in der Nacht. - Dorothee Sölle“ geben; das Thema wird aber von der Regionalbeauftragten der Frauen in Baden, Barbara Coors, in ihrer Predigt aufgegriffen.

Anmeldung notwendig

Dieser Gottesdienst widmet sich den Gedanken und dem Leben der wortmächtigen und streitbaren Theologin Dorothee Sölle. Er findet unter den derzeit gültigen Hygienevorschriften statt. Eine Anmeldung ist dringend erforderlich bis Donnerstag, 5. November, im Dekanat unter Telefon 09342/1367 oder per Mail an I.Kachel@gmx.de.

