Wohnbau Wertheim bekommt wenigstens die Miete

Wertheim.Ein Ehepaar zog Ende März 2018 in eine Wohnung auf dem Wartberg ein, Miete plus Nebenkosten monatlich 812 Euro. Das Paar leistete keine Zahlungen und kam bis zum Auszug auf einen Rückstand von 3248 Euro. Die Wohnbau Wertheim erstattete Anzeige.

Die Staatsanwaltschaft stützte sich auf eine Vermögensauskunft des Paares aus 2017 „kein Vermögen“ und warf ihm in der Anklage wegen Betrugs vor, bei Abschluss des Mietvertrags über die mangelnde Zahlungsfähigkeit getäuscht zu haben. Bei der Verhandlung am 9.Oktober fehlte das Paar. Gegen die Ehefrau erging ein Strafbefehl über 90 Mal 15 Euro, gegen den Mann Haftbefehl. Er ist mehrfach vorbestraft.

Die Polizei machte ihn ausfindig, und gegen Meldeauflagen wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Zur Verhandlung Anfang Dezember brachten Beamte den Angeklagten. Die Richterin bot an, das Verfahren gegen Zahlung der 3248 Euro vorläufig einzustellen. Staatsanwaltschaft, Verteidiger und Beschuldigter stimmten zu. Inzwischen hat er die Auflage erfüllt, und es erfolgte die endgültige Einstellung. Außerdem wurde der Haftbefehl aufgehoben.

Die Wohnbau zeigte sich mit der Lösung zufrieden, denn auf zivilrechtlichem Weg ist beim Angeklagten kaum etwas zu holen. So bekam sie wenigstens einen Teil des Schadens ersetzt. Den Gesamtschaden bezifferte sie auf 5730 Euro.

Der Beschuldigte ist „selbständiger“ Handwerker und wohnt jetzt beim Bruder in Amorbach. In der Verhandlung meinte er, er habe 2018 in Wertheim seiner Frau 2000 Euro bar für die Wohnbau gegeben. Die Frau habe den Betrag auf ihr Konto einzahlen und überweisen wollen. Unterwegs habe sie das Geld verloren.

Die Frau lebt getrennt von ihrem Mann. Als Zeugin sagte sie, sie habe sich im Zug um ihr behindertes Kind gekümmert, und beim Bücken seien die 2000 Euro aus der Jackentasche gefallen.

Die Geschichte fand wenig Glauben. Ohne die Zahlung der 3248 Euro wäre das Verfahren wieder aufgenommen worden, und eine Verurteilung des Paares unumgänglich gewesen. goe

