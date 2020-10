Wirklichkeit liefert die Vorlage

Wertheim.Ein polnischer Film, der um die Welt geht – kann er von etwas anderem handeln als vom Katholizismus? Jan Komasas Hochstaplerkomödie triumphierte schon bei den heimischen Filmpreisen.

Der neue Vhs-Film ist die Geschichte des 20-jährigen Daniel, der während seines Aufenthalts in einem Jugendgefängnis eine spirituelle Transformation erlebt. Er möchte Priester werden. Dies ist jedoch aufgrund seiner Vorstrafen unmöglich. Als er zur Arbeit in eine kleine Stadt geschickt wird, verkleidet er sich bei seiner Ankunft als Priester und übernimmt die örtliche Gemeinde. Durch die Arbeit des jungen, charismatischen Predigers verändert sich die Gemeinde zum positiven.

Tatsächlich gab es in Polen den Fall eines Jungen, der sich drei Monate lang als Priester ausgab. Sein Name war Patryk und er war zu der Zeit wahrscheinlich 19 Jahre alt.

Mateusz Pacewicz, aus dessen Feder das Drehbuch stammt, schrieb einen Artikel darüber und so kam er auf die Idee für den Film. „Wir haben den Namen in Daniel geändert, aber die Charaktere sind sich ähnlich und ebenso der Weg, der ihn in die kleine Stadt führte. Dieser Junge hielt Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen ab. Er war fasziniert von all dem und wollte wirklich Priester werden. Also haben wir den Film auf seine Geschichte gestützt, aber den Teil über die Jugendstrafanstalt und den Unfall, der die ganze Stadt erschütterte, hinzugefügt“, so Mateusz Pacewicz. Es entstand eine Kontroverse, als sich herausstellte, dass der „falsche Priester“ viel effizienter als sein Vorgänger war. Patryk war jemand von außerhalb der Kirche, der nicht viel auf die Dogmen der Kirche gab und die Menschen waren mit seiner Arbeit zufrieden. Später fühlten sich einige betrogen, aber er schaffte es, viele neue Gläubige anzuziehen. Später tauchten ähnliche Fälle aufbeispielsweise auch in Spanien. Sehr oft versuchtendie „Priester“ nur, sich vor der Justiz zu verstecken. Es ist anscheinend sehr einfach, eine kleine Gemeinde auszutricksen, die nicht allzu viele Fragen stellt. Und dieser Problematik versucht der Film auf den grund zu gehen. In der hauptrolle des Betrügers Daniel, der Gutes bewirken will, brilliert Bartosz Bielenia. af

