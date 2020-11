„Wir ziehen die Reißleine, bevor es zu spät ist“

Wertheim.Ein Smoothie für das Immunsystem, ein Bagel in der Mittagspause oder in der kalten Jahreszeit eine heiße Suppe zum Aufwärmen – ziemlich genau zwei Jahre ist es her, dass Kevin Pfrenzinger und Jannik Weimer in der Neugasse ihre Smoothiebar „Sam“ eröffnet und damit eine Lücke im gastronomischen Angebot der Wertheimer Innenstadt gefüllt haben.

Selbst für alteingesessene Gaststätten in der

...