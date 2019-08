Wertheim.„Enjoy the silence“, „People are people“, „World in my eyes“ – wer kennt nicht die Hits der legendären britischen Synthie-Pop-Rock-Band „Depeche Mode“. Die Gruppe hat nicht nur die Musik der 1980er und 1990er Jahre geprägt, sondern zählt zu den erfolgreichsten Bands weltweit. Die Tribute-Band „Depeche Reload“ wird am Samstag, 10. August, auf der Wertheimer Burg alle großen Hits des Originals und manchen Geheimtipp spielen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Dem Original sehr nah

Ein Abend mit „Depeche Reload“ kommt einem Konzert mit dem Original sehr nahe, wie die Veranstalter mitteilen. Ihr Ziel, genauso wie ihre Vorbilder zu klingen, bewältigen sie auf eindrucksvolle Weise – und das sogar ohne Loops, die im Hintergrund laufen.

Die Gruppe legt Wert darauf, dass sie im Gegensatz zu anderen „Depeche Mode“-Coverbands nicht mit vorproduzierten Elementen arbeitet. „Wir alle lieben Livemusik“, sagt Schlagzeuger Marco Müller. Das lässt sich schon allein an Stücken wie „I feel you“ oder „Walking in my shoes“ ablesen, die mit langen Schlagzeugsoli und Sven Kahls dynamischen Gitarreneinlagen endeten.

Liebe, Hingabe und Erfolg

„Wir sind mehr live als ,Depeche Mode‘ selbst“, betont die Band, und auch das Aussehen von Sänger Hermann Range lässt stark an Frontmann Dave Gahan erinnern. Seit 2007 arbeiten die Musiker mit Liebe, Hingebung und Erfolg an ihren Liedern und Auftritten.

So gewannen sie 2009, nur zwei Jahre nach Gründung der Gruppe, den Titel „Hessens beste Tribute-Band“. Kein Wunder, dass die Formation längst ihre eigenen Fans hat, die ihre Verbundenheit mit entsprechend bedruckten T-Shirts zeigen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019