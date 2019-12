Wertheim.CDU-Fraktionschef Axel Wältz verwies in seinem Beitrag der Haushaltsdebatte darauf, dass man das Budget nur dank der Entnahme aus den Rücklagen stemmen könne: „Wir gehen ans Tafelsilber.“ Zudem sei man abhängig von Grundstücksverkäufen am Almosenberg und Reinhardshof. Die Konjunkturschwäche könne sich negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen auswirken.

Ein Millionen-Minus im Ergebnishaushalt sei für die CDU „dauerhaft nicht tragbar“. Um die Vorgaben der Gemeindeordnung einzuhalten und Überschüsse für Investitionen zu erwirtschaften, müsse der Ergebnishaushalt mittelfristig konsolidiert werden. Eine Personalkostensteigerung von fast zwölf Prozent könne es nicht jedes Jahr geben.

Der Großteil der verfügbaren Mittel müsse auch künftig in die Bildung fließen. Die CDU wolle alle Schularten und Schulstandorte der Stadt erhalten. Weitere Investitionen für Kindertagesstätten müssten folgen. Man trage die „Megainvestitionen“ (Sporthalle des Gymnasiums und neue sozialen Mitte auf dem Wartberg) mit. Allerdings seien weitere große Vorhaben kaum durchführbar. Trotzdem solle man „schnellstmöglich das neue Hallenbad angehen“.

Gesundes Wachstum sei wichtig, sowohl was die Einwohnerzahl wie auch die Erweiterung der Gewerbeflächen angeht. Um an der Spitze in der Region zu bleiben, müsse man die Digitalisierung vorantreiben. In der Umweltpolitik solle die Verwaltung „endlich den Hebel umlegen“ und Solaranlagen auf Dächern städtischer Gebäude installieren. Er wünsche sich zudem „zielführendere Haushaltsberatungen“ mit „mehr Transparenz“. wei

