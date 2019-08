Mit zwei Festgottesdiensten, einer Kräuterweihe und einer Prozession wurde im Kloster Bronnbach das Patrozinium gefeiert.

Bronnbach. Die Bronnbacher Klosterkirche ist wie viele andere Zisterzienserkirchen „Mariä Himmelfahrt“ geweiht. So gab es am Donnerstag als Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr zum Patrozinium gleich zwei Festgottesdienste, einen am Vormittag, einen am frühen Abend. Viele Gläubige feierten zusammen mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie. Beide Male gab es eine Kräuterweihe, abends auch eine marianische Prozession.

Pater Joachim Rzesnitzek begrüßte am Abend neben dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem einen ganz besonderen Gast, den emeritierten Erzbischof Dr. Robert Zollitsch. Er war der Hauptzelebrant und Festprediger. Zollitsch unterstrich, gerne gekommen zu sein, und hob die Bedeutung Marias in unterschiedlichen Bereichen hervor.

In seiner Predigt sagte der emeritierte Erzbischof, der einen Teil seiner Kindheit und Jugend im nahen Oberschüpf verbracht hatte, dass ihn vieles in der Klosterkirche in Bronnbach an seine Jugendzeit erinnere, besonders der goldglänzende Hauptaltar. „Mariä Himmelfahrt“ ziehe die Blicke nach oben, Maria werde aufgenommen in Gottes ewiges Leben und sei so ganz bei Gott. Der Hochaltar schließe ab mit dem Strahlenkranz des dreifaltigen Gottes und drücke Hoffnung aus. „Wir feiern ein Fest des Lebens und ein Fest der Zukunft“, so benannte Zollitsch die zentrale Botschaft des Tages, Gott habe an Maria vollbracht, was allen verhießen sei.

Am Fest „Mariä Himmelfahrt“ gehe es nicht nur um Maria, sondern auch um die Menschen. Maria sei ein Zeichen der sicheren Hoffnung, dass das Leben ein faszinierendes Ziel habe.

Der Prediger meinte, heute leben Menschen länger als früher, manche würden 70 oder 80 Jahre alt, aber das „ewig“ sei oftmals gestrichen. Für viele, die in Wohlstand lebten, gebe die Ewigkeit nicht mehr viel. „Das heutige Fest schenkt uns den langen Atem“, betonte Zollitsch, zeige zudem, was die Menschen seien, „Gottes Geschöpfe und Kinder Gottes“. Gott liege unendlich viel an jedem Einzelnen.

Was an Maria vollendet sei, stehe dem Menschen bevor, „ein Leben in der Liebe Gottes“. Mit dem Fest könne die große Perspektive des Lebens erkannt werden. Maria sei Wegbegleiterin, Jesus habe den Menschen seine Mutter als Mutter gegeben, „ihr können wir uns anvertrauen“. Dort wo sich Menschen auf sich selbst fixierten, entstehe Populismus. Man werde blind für den Nachbarn, vergesse, dass alle Töchter und Söhne des Einen seien. Maria könne erfahren lassen, dass alle in Geschwisterlichkeit leben können mit Verständnis füreinander und gegenseitiger Hilfe.

Der Festprediger ging auf 70 Jahre Frieden in Europa und auf die Tendenzen eines krankhaften Nationalismus ein, welcher drohe, die Welt auseinander zu reißen. Menschen seien in Gefahr, bei sich selbst stehen zu bleiben, dies führe in den Abgrund. Man müsse neu lernen zu realisieren, dass es eine ganz andere Perspektive gebe. Maria zeige den Weg, begleite und schaffe Gemeinschaft, Solidarität und Frieden. Ihr Weg versöhne, verbinde und vereine die Menschen.

Die Fürbitten sprachen den Gedanken an, dass die Völker Europas einen gemeinsamen Weg finden. Zollitsch nannte es mit Blick auf die vielen mitgebrachten Kräuter und Blumen einen schönen Brauch, diese als Zeichen des Lebens zu segnen. Gesegnet würden auch jene, welche diese Kräuter und Blumen in Händen tragen. Der emeritierte Erzbischof segnete Menschen und Kräuterbüschel gleichermaßen.

Pater Joachim Rzesnitzek dankte für den schönen Gottesdienst und allen, die diesen mitgestaltet hatten. Dazu zählten auch die Musiker Helena Löffler, Pauline Löffler (beide Flöte), Bianca Schütz (Alt und Flöte), Sonja Miranda Martinez (Sopran und Trompete), Heiko Busse (Trompete), Manfred Lutz (Posaune) und Regina Oetzel (Orgel). Das Lied „Großer Gott, wir loben dich“ erwies sich als eindrucksvoller Abschluss des abendlichen Festgottesdienstes.

Nach der Messe führte eine marianische Prozession um das Kloster, begleitet von der Musikkapelle Dörlesberg/Reicholzheim. Das Kloster war dazu erstmals mit Fahnen an den Fenstern geschmückt.

Viele besucher nahmen anschließend die Einladung der „Missionare von der Heiligen Familie“ an, sich bei einem Stehempfang im Konventbau ausführlich bei Gesprächen auszutauschen.

