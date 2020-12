„Winterzauber“ findet noch statt

Wertheim/Stuttgart.Aufgrund der steigenden Infektionszahlen verschärft Baden-Württemberg die Corona-Regeln. Ab Samstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre. In einer Pressekonferenz teilten Ministerministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl mit, dass zwischen 20 und 5 Uhr die Wohnung nur unter triftigen Gründen verlassen werden darf. Tagsüber gelten ebenfalls Ausgangsbeschränkungen, Einzelhandelsbetriebe dürfen aber öffnen.

Was bedeutet das für den „Wertheimer Winterzauber“? Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung hieß es: „Wir interpretieren diese Regel, so, dass der Einzelhandel in der Zeit wischen 5 und 20 Uhr offen sein darf. Weil es sich beim ’Winterzauber’ unserer Ansicht nach um einen Einzelhandel unter freiem Himmel handelt, ist er nicht davon betroffen“, so Pressesprecherin Angela Steffan.

Nachts zählt das Einkaufen dagegen nicht zu den erlaubten Ausnahmen, was sich auch auf Supermärkte mit längeren Öffnungszeiten auswirkt. So hat nach FN-Informationen beispielsweise die Kaufland-Filiale in Wertheim bereits ihre Mitarbeiter über eine frühere Schließung des Markts informiert.

Angela Steffan räumt ein, dass die Verwaltung von dem Beschluss auch überrascht wurde und man jetzt auf Ergebnisse der für Sonntag anberaumten Ministerpräsidentenkonferenz warte. In der Verwaltung gehe man davon aus, dass es weiteren Verschärfungen geben wird. hei/eli

