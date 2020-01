Winterfest mit Rumpelstilzchen

Tauberbischofsheim.Die Mitarbeitenden der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis veranstalten für Familien mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren ein Winterfest am Samstag, 1. Februar. Das Fest unter dem Motto „Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“ steigt an der Stadthütte Tauberbischofsheim.

Kinder haben immer weniger Naturerlebnisse. Dunkelheit, Kälte und Feuer sind Elemente des Lebens. Sie haben für alle Menschen eine besondere Faszination. Kindern machen sie teilweise Angst, gleichzeitig lassen sie sich von diesen Naturgeschehnissen auch begeistern. Das Winterfest bringt dieses sinnliche Naturerleben Kindern und Eltern nahe. Wer am Winterfest teilnehmen möchte, kommt am 1. Februar pünktlich um 16.30 Uhr zum Waldparkplatz am Stammberg. Bei einsetzender Dämmerung gehen die Teilnehmer gemeinsam zur Stadthütte. Dort herrscht bei warmen Lagerfeuer und Kerzenschein eine besondere Atmosphäre mit dem Rumpelstilzchen. Wer möchte, stärkt anschließend seine Lebensgeister. Für die Kinder haben sich die Mitarbeitenden der Erziehungsberatungsstelle ein kreatives Bastelangebot einfallen lassen. Gegen 18 Uhr endet das Winterfest mit einer kleinen gemeinsamen Nachtwanderung zurück zum Parkplatz. Die Teilnahme am Winterfest ist kostenfrei, das Schweinchen „Flori“ freut sich aber über eine kleine Spende. Es wird dringend geraten kein elektrisches Licht mitzubringen. Anmeldung und Informationen: Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes im Tauberkreis, Telefon 09341/9220-1025, E-Mail: eb@caritas-tbb.de. Eine Anmeldung ist erwünscht, keine Bedingung. car

