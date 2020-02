Wiederholt üblen Scherz gemacht

Nassig.Opfer eines üblen Scherzes – und nicht zum ersten Mal wurden ein paar Nassiger Bürger. Gegen 21.15 Uhr am vergangenen Freitag hörten die Bewohner eines Hauses in der Müllerwiesen dumpfe Schläge gegen die Hauswand und Haustüre. Als der Eigentümer nach draußen ging, konnte er zunächst keine Personen sehen. Weil in der Vergangenheit allerdings schon mehrfach Gegenstände gegen seine Haustüre und Hauswand geworfen wurden, kontrollierte er den Außenbereich. Dabei sah er zwei dunkel gekleidete Jugendliche (etwa 1,40 Meter groß), die in Richtung Wald wegrannten. Weiterhin konnte er an seiner Hauswand, sowie der Haustüre mehrere Eier feststellen, die dagegen geworfen worden waren. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

