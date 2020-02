Wie man richtig für das Alter vorsorgt

Freudenberg.Auf großes Interesse stieß eine Veranstaltung des Seniorenbeirats Freudenberg im Otto-Rauch-Stift. Rund 40 Zuhörer, darunter folgten dem Vortrag des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreis-Seniorenrats Main-Tauber, Walter Ruf.

Er referierte über die Möglichkeiten, wie man in der Lebensphase des Älterwerdens die richtige Vorsorge treffen kann. Hierzu hat der Kreis-Seniorenrat in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eine Broschüre herausgegeben, die unter anderem Informationen zu Vorsorgeregelungen wie General- und Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Hinweise zur Regelung des digitalen Nachlasses und Erbschaftsfragen enthält.

„Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst“, mit diesem Zitat von Albert Einst, das als Leitwort die Broschüre einleitet, begann der Referent seinen Vortrag.

Mit Beispielen aus seinem persönlichen Umfeld erläuterte er die einzelnen Kapitel der Broschüre und ging dann ausführlich auf die in der Mappe enthaltenen Mustervordrucke ein. In der rege geführten Aussprache kamen auch ergänzende Hinweise von den Zuhörern. So wies eine sachkundige Mitarbeiterin des Rathauses darauf hin, dass die Betreuungsbehörde des Landratsamtes zusätzliche Beratungstermine im Rathaus Wertheim anbietet, die Termine seien regelmäßig im Freudenberger Amtsblatt veröffentlicht.

Ausblick auf Termine

Der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, Ralf Kern, machte abschließend auf die nächsten Veranstaltungen aufmerksam: Das nächste Wirtshaussingen im Restaurant Café Badesee ist am 19. März, die Mitgliederversammlung im Sitzungssaal des Rathauses ist für den 2. April vorgesehen.

Als Dankeschön überreichte er dem Referenten ein paar Kleinigkeiten aus der Fairtrade-Stadt Freudenberg. Die Besucher konnten eine Notfalldose des Deutschen Roten Kreuzes erwerben und die kostenlose Vorsorgemappe mit nach Hause nehmen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020