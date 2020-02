Wie das Lernen in Gemeinschaft funktioniert

Wertheim.Unter dem Motto „Gemeinschaftsschule ganz praktisch“ veranstaltet die Gemeinschaftsschule Wertheim ihre diesjährige Informationsveranstaltung für alle Interessierte.

Die Schulart „Gemeinschaftsschule“ ist für alle Schüler geeignet, egal welche Grundschulempfehlung ausgesprochen wird. Die Gemeinschaftsschule hält für alle Schüler jeden Abschluss offen, das heißt: sowohl Hauptschulabschluss als auch Mittlere Reife und Abitur.

Um Schülern und Eltern alle Möglichkeiten und Chancen der Wertheimer Gemeinschaftsschule vorzustellen, lädt die Schulverwaltung am Donnerstag, 20. Februar, um 18 Uhr in die Aula der Schule ein. Die Schulleitung steht an dem Abend Rede und Antwort zu Aspekten wie Organisation, Fächerwahl, Profile, pädagogische Schwerpunkte, Ziele, Schullaufbahnen, Abschlüsse, Anschlüsse, Leistungsbewertung oder Ganztagesangebote an der Gemeinschaftsschule.

Doch wie sieht die Unterrichtsarbeit ganz konkret aus? Wie funktioniert das mit mehreren Niveaustufen in einer Klasse? Wie läuft der Unterrichtsalltag ab? Solche Fragen werden im Anschluss in einigen Klassenzimmern nicht nur besprochen, sondern praktisch vorgeführt. Schüler der Gemeinschaftsschule und ihre Eltern werden anwesend sein, um die aufkommenden Fragen aus ihrer Sicht zu beantworten.

Um die Unterrichtspraxis hautnah zu erleben, bietet die Schule auch in diesem Jahr Hospitationstermine an.

Diese sind am Dienstag, 3. März, von 11.30 bis 13 Uhr, am Mittwoch, 4. März, von 11.30 bis 13 Uhr und Donnerstag, 5. März, von 13.45 bis 15.15 Uhr. Die Eltern können zusammen mit ihrem Kind die Klassen der Gemeinschaftsschule besuchen und während des Unterrichts erleben, wie an der Gemeinschaftsschule gelernt wird. Die Anmeldeblätter hierfür liegen am Informationsabend aus.

Weitere Informationen unter Gemeinschaftsschule Wertheim, Alte Vockenroter Steige 1, 97877 Wertheim, Telefon 09342/918660, per Mail an poststelle@gms-wertheim.schule.bwl.de und auf der Homepage unter www.gms-wertheim.de im Internet.

