Wie aus einer Idee ein Schlüsselanhänger, ein Haus oder ein Flughafen wird

Wertheim.Mit einem Kurs zum digitalen 3D-Design und 3D-Druck feierte das Schülerlabor der Forscherkids Wertheim am Samstag Premiere. Das neue Angebot der Forscherkids des Stadtjugendring Wertheim richtet sich an Kinder und Jugendlichen der fünften bis siebten Klasse.

Einleitend bekamen die Teilnehmer von Kursleiter Birger-Daniel Grein eine Einführung in die Möglichkeiten und Grenzen des dreidimensionalen Designs und Drucks, sowie eine Einführung in das 3D-CAD-Programm „tinkercad“. Weiterhin wurde der Unterschied zwischen dem dreidimensionalen Zeichnen auf Papier und der digitalen Konstruktion besprochen.

Im nächsten Schritt lernten die jungen Konstrukteure die Bedeutung von Ebenen, sowie Voll- und Hohlkörper in der Software kennen. Als erstes Objekt entwarf jeder Teilnehmer einen Schlüsselanhänger mit aufgesetztem Namensschriftzug. Nachdem die Idee und Maße auf Papier skizziert waren, setzten die Kinder ihr Werk im CAD um. Aus den fertigen Konstruktionen wurde im „Sliser-Programm“ die Steuerdatei für den 3D-Drucker erstellt. Die jungen Konstrukteure lernten, was die einzelne Befehle in der entstandenen Druckdatei bedeuten und wie der Drucker diese umsetzt.

Auf dem Prusa i3 3D-Drucker der Forscherkids wurden die Werke dann aus PLA Kunststoff Filament ausgedruckt. Als zweites Objekt wurde ein eigener kleiner Bürohelfer mit eingeprägtem Namen entworfen und gedruckt. Im weiteren Kursverlauf schufen die Teilnehmer weitere visuelle 3D-Objekte wie Häuser samt Einrichtung, Flughäfen oder griechische Säulen. Am Ende waren die jungen Forscher stolz auf ihre Objekte.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am kommenden Samstag einen zweiten Kurs zum Thema.

Außerdem wird es im Sommerhalbjahr im Schülerlabor Kurse aus Naturwissenschaft, Microkontroller und Robotik geben. fk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.03.2020