Wie aus einer anderen Zeit gefallen

Wertheim.Ein Erlebnis der besonderen Art erfreute eine wohl dreistellige Zahl an Gästen am Samstagabend im Löwensteiner Bau der Wertheimer Burg. Der Leinwandlyriker Ralph Turnheim synchronisierte bei „Black Pirate Poetry“ ein Juwel der Stummfilmära live und reimend. Der stumme Film und der beredte Protagonist ergänzten sich kongenial zu einem Vergnügen für die Sinne des Sehens und des Hörens.

Veranstaltet hatte diesen speziellen Kinoabend die Stadtbücherei Wertheim. Deren Leiterin Michaela Stock bekannte, ein Riesen-Fan von Ralph Turnheim zu sein. Sie lobte diesen vorab bereits mit „lustig, witzig, viel Humor“ und ergänzte, jener habe in Wertheim bereits eine große Fangemeinde.

Die Mehrheit der Anwesenden gehörte schon zu seinen Anhängern, die anderen wurden im Laufe des Abends überzeugt.

Turnheim erläuterte, „The Black Pirate“ sei „der ultimative Piratenfilm“, zugleich 1926 der erste in Farbe gedrehte, mit Douglas Fairbanks als Produzent und Hauptdarsteller. Die Farben des wunderbar restaurierten Films würden wirken wie aus einer anderen Zeit, „abenteuerlich, aber schön“.

Der Stummfilm selbst enthielt vielerlei Bestandteile, die ein solches Werk sehenswert machen: Schurken und Überfälle, mächtige Schiffe und eine einsame Insel, verwegene Gestalten und waghalsige Kunststücke, Massenszenen und Duelle mit dem Degen, eine schöne Frau und ihr Retter, schmachtende Blicke und ein „Happy End“.

Für die hörbare Begleitung sorgte Ralph Turnheim. Der selbst ernannte Stummfilmerzähler präsentierte seine Lyrik passgenau zu den parallel laufenden Bildern des Stummfilms.

Er beschreibt die Szenen, geht auf Details ein, spricht Texte wie direkt von den Handelnden kommend, zeichnet Schauplätze lautmalerisch nach.

Die Knalleffekte sind stimmig, das Timing mustergültig, man spürt des Vortragenden Temperament und den Geist, der seinen gereimten Gedanken inne wohnt.

Besucherin Martina sagt, sie sei zum ersten Mal bei einer solchen Art von Veranstaltung, und kommentiert sie mit „sehr rasant“. Ihr gefallen besonders die „extrem guten Wortspiele“, Turnheim habe eine angenehme Stimme, der Wiener Dialekt sei köstlich. Gleich daneben ergänzen zwei Herren mit „Einfach gut“ sowie „Fantastisch“.

Der sprachgewandte Leinwandlyriker lässt kraft des Klangspektrums seiner Stimme Pferdegetrappel ebenso wie eine Trommel oder Kanonendonner vor dem inneren Auge entstehen, Turnheim zieht das Publikum von Anfang an in seinen Bann, alle hängen quasi an seinen Lippen, um auch noch die versteckteste Pointe mitzubekommen.

Die Stimme übersetzt filmische Bilder mit exzellenten Reimen ins Lockere. So erklingt zum blutigen Zweikampf mit Degen am Strand die Beschreibung „tropft auf sandiger Manege das Rote auf das Beige“.

Die Gedanken der schönen Prinzessin sehen sich mit „eines tut die Seele schmerzen, was geschah mit dem Pirat der Herzen?“ umgesetzt, das Geschehen in der Takelage des Schiffes so: „Immer höher klettert er … denn steht man höher, sieht man mehr … Meer.“

Die situativ angepasste Lyrik Turnheims überzeugt durchweg. Seine Mundbewegungen sind synchron mit den Schauspielern, das Ganze hört sich eigentlich an wie ein ganz normal vertonter Film. Manche fühlten sich erinnert auch an das Fernsehen früherer Tage, nämlich als der große Hanns Dieter Hüsch in der Reihe „Väter der Klamotte“ Stummfilme sprachlich begleitete.

Die Gäste hörten und schauten gleichermaßen gespannt und entspannt, sie hatten Spaß an netto gut eineinhalb Stunden höchst erquicklichem Monologs, an dem Film und dem eigenen Lachen sowie dem der Nebenleute. So konnte abschließend gelten: „Der Film ist aus, es tobt Applaus!“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.10.2019