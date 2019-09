Wichtigen Meilenstein im Leben geschafft

Reinhardshof.„Nachwuchs“ für die Rotkreuzklinik Wertheim: Acht von 15 bisherigen Schülern werden künftig als examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger in dem Krankenhaus arbeiten. Aber auch die sieben anderen, die es nach der erfolgreich bestandenen Prüfung „in die Welt hinaus“ zieht, haben bereits interessante und spannende Betätigungsfelder gefunden.

Dass der Oberkurs in kompletter Stärke am Donnerstagnachmittag strahlend im Nebenraum des Café Henry´s erschien, freute nicht nur Martina Zipf, die Leiterin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule an der Rotkreuzklinik Wertheim. Der Prüfungsvorsitzende sei sehr zufrieden gewesen, teilte sie mit. Aber auch sehr beeindruckt, sei es doch auch für ihn ein nicht alltägliches Ereignis, dass alle Prüflinge das Examen bestehen.

Die Schulleiterin verschwieg aber auch nicht, dass der Kurs vor drei Jahren mit 20 jungen Frauen und Männern die Ausbildung begonnen hatte. Krankenhausdirektorin Christiane Rösch gratulierte im Namen der Klinik und der Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz. Sie betonte, dass beim Träger des Hauses die Ausbildung einen ganz hohen Stellenwert genieße und man froh sei über die Schule vor Ort. Die nun frisch Examinierten sollten dazu beitragen, noch mehr Menschlichkeit in die Kliniken zu bringen, in denen sie tätig seien, hoffte die Rednerin.

„Ihr habt einen weiteren Meilenstein in eurem Leben geschafft“, stellte Praxisanleiterin Alexandra Weidinger-Sans fest. Sie und die Kollegen auf Station hätten die bisherigen Schüler gerne dabei unterstützt, Kompetenzen zu erarbeiten und auszubauen. Nun sollten sie „ausschwärmen, um weitere Erfahrungen zu sammeln. Helft, die Pflege weiterzuentwickeln“, formulierte Weidinger-Sans und unterstrich, „wir benötigen euer Potenzial und eure Ideen für positive Veränderungen“. Es seien sehr kurze, aber auch harte und anstrengende drei Jahre gewesen, bilanzierte Elvira Matikowski für den Oberkurs. „Und es war immer schön, dabei die Schule im Rücken zu haben.“

Den breitesten Raum in der Feierstunde nahmen aber nicht die Reden sein, sondern die Übergabe der Examenszeugnisse. Denn die war verbunden mit zahlreichen Präsenten für die bisherigen Schüler und vor allem vielen „Knuddeleien“.

Examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger sind nun (alle Namen nach Angaben der Schule): Dilara Demirkapi (Collenberg), Charlotte Sophie Frank (Bestenheid), Melisa Islamcevic (Reinhardshof), Dilara Karakaya (Dörlesberg), Elvira Matikowski (Bestenheid), Jonas Merklinger (Neunkirchen), der die praktische Prüfung mit 1,0 abschloss, Vanessa Ortolf (Külsheim), der das gleiche Kunststück im mündlichen Examen gelang und die außerdem, laut Schulleiterin, weder im praktischen noch im theoretischen Teil der Ausbildung eine Stunde versäumte, Melisa Özkan (Stadtprozelten), Marissa Pranjic (Rauenberg), deren 1,0 in der dreigeteilten schriftlichen Prüfung, so Martina Zipf, ein „noch nie dagewesenes, bahnbrechendes Jahrhundertereignis“ war, Laura Schmidt (Nassig), Judith Schneider (Waldstetten), Sabrina Schneider (Bestenheid), Selina Isabell Seifert (Altenbuch), die die praktische Prüfung ebenfalls mit 1,0 absolvierte, David Heinrich Strzempek (Miltenberg) und Silvana Zöller (Kirchzell), die eine 1,0 im praktischen Examen erreichte und außerdem von der Schulleiterin für die beste Gesamtausbildung mit 1,2 gewürdigt wurde.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte Martina Zipf Ines Ulsamer-Beck verabschiedet, die seit 1993 an der Schule Psychologie unterrichtet und sich nun beruflich verändert hat. ek

