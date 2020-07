Wichtige Kulturträger der Ortschaften

Mit der Zelter-Plakette wurden zwei Chöre aus dem Main-Tauber-Kreis am Donnerstagabend im Landratsamt geehrt: die Gesangvereine aus Waldenhausen und Adolzhausen.

Main-Tauber-Kreis. „Die Wichtigkeit, dass es Kunst, Kultur, Musik und Gesang gibt, zeigt sich noch verstärkt auch in der Corona-Krise“, betonte Landrat Reinhard Frank, der an die höchste deutsche Auszeichnung für Amateurchöre an die Vertreter der beiden Vereine übergab. Zu den Gratulanten gehörten dabei auch Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber, der Wertheimer Bürgermeister Wolfgang Stein sowie die beiden Ortsvorsteher Jürgen Striffler (Adolzhausen) und Gerrit Lang (Waldenhausen).

Ebenso bedeutsam sei es, dass langes künstlerisches und musikalisches Engagement entsprechend gewürdigt werde, betonte der Landrat weiter. „Bedingt durch Corona kann ich die Verleihung leider nicht bei einem Festakt in Ihrer Gemeinde übergeben, aber ich bin mir sicher, dass Sie eine Festlichkeit im kommenden Jahr nachholen werden“, hob Frank bei der Feststunde hervor, die unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln lediglich in kleiner Runde im Landratsamt erfolgte.

„In der heutigen schnelllebigen Zeit ist es besonders wichtig, sich auf Werte wie Gemeinschaft, ehrenamtliches Engagement und Zusammenhalt zu besinnen und diese auch zu leben“, meinte der Landrat. „Diese Werte werden bei Ihnen wirklich großartig und vorbildlich gelebt. Durch Ihr Wirken tragen Sie zum Erhalt des Brauchtums und der Tradition bei. Sie bilden eine feste, kulturelle Einrichtung in unserem schönen Landkreis und zeigen, wie erfolgreich die Vereins- und Chorarbeit ist“, unterstrich Frank, der in seine Glückwünsche alle Mitglieder der beiden Gesangvereine einband.

Der Gesangverein Harmonie aus dem Niederstettener Stadtteil Adolzhausen wurde offiziell im Jahr 1920 gegründet. Zwar fand sich bereits 1911 eine Gruppe sangesfreudiger Adolzhäuser zusammen. Durch die Wirren des Ersten Weltkriegs kam es jedoch erst später zur Gründung eines Gesangvereins. Nach jähem Ende im Zweiten Weltkrieg fand dieser drei Jahre nach Kriegsende wieder zu seiner ursprünglichen Stärke von 32 Sängern zurück.

Aufgrund personeller Engpässe initiierten die Sangesfreunde 1954 zusätzlich zum Männergesangverein einen gemischten Chor. Dieser wurde Anfang der 60er Jahre wieder aufgelöst, doch nebst gänzlicher Beendigung des reinen Männerchors weitere 20 Jahre später erneut ins Leben gerufen. Seit einigen Jahren gibt es wieder einen zweiten Chor: die „Harmonists“. Mit über 50 aktiven Mitgliedern in beiden Chören tragen der Gesangverein Harmonie und die „Harmonists“ unter Leitung von Anna Leuser-Vals nicht nur mit ihren Auftritten, sondern auch mit vielen weiteren Aktivitäten wie etwa durch die im jährlichen Wechsel mit den Landfrauen stattfindende Kärwe zu einem aktiven Vereins-, Kultur, Gesellschafts- und Dorfleben im nur rund 230 Einwohner zählenden Adolzhausen bei.

„Ich bin ungemein stolz auf Adolzhausen und andererseits traurig, weil ein bereits akribisch geplantes Fest zum 100-Jahr-Jubiläum des Gesangvereins Harmonie heuer ausfallen muss. Dieses Dorffest hätte die Aktivitäten der gesamten harmonischen Ortschaft widergespiegelt“, erklärte Bürgermeisterin Naber.

Vereinsvorsitzende Renate Meinikheim bezeichnete die Auszeichnung des Gesangvereins Harmonie mit der Zelter-Plakette als eine besondere Ehre. Diese sei jedoch „nicht nur unser heutiger Verdienst, sondern aller Akteure der vergangenen 100 Jahre“. Zugleich kündigte Meinikheim an, dass das Jubiläumsfest voraussichtlich am letzten Juniwochenende 2021 mit einem umfangreichen Rahmenprogramm nachgeholt werde.

Im Wertheimer Stadtteil Waldenhausen wurde zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg ein Männergesangsverein gegründet. Unter dem Führungsduo des Kaufladen-Inhabers Karl Vers und Chorleiters Friedrich Thren trat der junge Verein schon bald in der Öffentlichkeit auf. 1942 kam die im Laufe des Zweiten Weltkrieges zunehmend erheblich eingeschränkte Chorarbeit komplett zum Erliegen. Erst im Frühling 1948 wurde der Verein mit der ersten Hauptversammlung wieder zum Leben erweckt. Nachdem sich die Suche nach neuen Sängern in den Jahren zuvor als immer schwieriger gestaltet hatte, erhielt der Vorstand im März 2005 von seinen Mitgliedern den Auftrag, zum zur Sicherstellung des Fortbestands des Vereins neue Wege zu gehen. Dies führte dazu, dass im selben Jahr aus dem reinen Männerchor ein gemischtes Ensemble gebildet wurde. Dadurch ist der Gesangverein mit gegenwärtig über 20 aktiven Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Christa Gutmann auch heutzutage ein zentraler Kulturträger für das Dorf sowie seine etwa 400 Einwohner geblieben.

„Wir sind sehr stolz und erfreut über diese hochwertige Auszeichnung“, bekräftigte Ulrich Gegenwarth, Vorsitzender des Gesangvereins Waldenhausen 1920. Es habe viel Arbeit bereitet, die Unterlagen und Dokumente für die Bewerbung zusammenzustellen. Allerdings habe sich der Aufwand gelohnt. Zum Beispiel haben er und weitere Mitstreiter im Archiv im Kloster Bronnbach unter anderem die dort noch im Original vorhandenen Gründungsprotokolle entdeckt.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von Frank Mittnacht am Saxofon.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020