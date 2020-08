Wichtige Erfahrungswerte gesammelt

24 Aussteller präsentierten am Samstag ihre Waren auf dem Töpfermarkt in Wertheim. Es kamen viele Leute in die Altstadt. Die Besucher waren umsichtig.

Wertheim. Bei strahlendem Sonnenschein genossen viele Besucher der Altstadt Wertheims einen Bummel durch die Geschäfte und über den Töpfermarkt, der erstmals am Mainplatz stattfand. An den Ständen der Handwerker konnte man sich mit

