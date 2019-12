Wichtige Erfahrungen gesammelt

Die männlichen Turner des Main- Neckar-Turngaus trafen sich zum Gauliga-Wettkampf in der Turnhalle des TV Königshofen. Gauliga, das sind zwei Mannschaftswettkämpfe (meist im November und Januar), deren Ergebnisse addiert werden. Knapp 60 Turner von 8 bis 24 Jahren lieferten sich in der kleinen, aber bestens ausgestatteten vereinseigenen Turnhalle des TV Königshofen einen spannenden und reibungsfrei ablaufenden Wettbewerb.

Die Turner starteten in fünf Altersklassen. Die Jüngsten (Jahrgang 2010 und jünger) absolvierten einen Vierkampf, bestehend aus den Geräten Boden, Sprung, Barren und Reck und turnten Pflichtübungen. Hier setzte sich die Mannschaft des FC Hettingen vor den Turnern vom TV Königshofen und SV Königheim durch. Sie verschafften sich somit eine gute Ausgangslage für den Gauligarückkampf im nächsten Jahr.

Im „Jahrgang 2008 und jünger“ wurde ein Pflicht-Sechskampf bestehend aus allen sechs Olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck geturnt. Die beste Ausgangslage für den Rückkampf erreicht ebenfalls der FC Hettingen vor dem TV Königshofen und SV Königheim.

Beim „ Jahrgang 2006 und jünger“ waren nur zwei Mannschaften am Start. Es setzte sich der FC Hettingen vor dem TV Königshofen durch.

Die Altersklasse „Jahrgang 2004 und jünger“ und die „Offene Klasse“ wurde nur von Hettinger Turnern besetzt, die somit auch jeweils den ersten Platz inne haben.

Erstmals wurde im Main-Neckar-Turngau auf Gauebene ein Wettkampf „Kür modifiziert, Leistungsklasse 3“ im männlichen Bereich durchgeführt. Hier turnen die Turner selbst zusammengestellte Kürübungen. Es gilt mindestens sechs Elemente mit einer gewissen Mindestschwierigkeit, die drei verschiedenen Elementgruppen zugeordnet werden, gekonnt aneinanderzureihen. Zu bestaunen waren zum Beispiel Riesenfelgen in verschiedenen Varianten am Reck, Handstände oder Hangwaagen den Ringen, sowie Flick-Flack und diverse Salti am Boden. Es setzten sich zwei Hettinger Mannschaften vor den Turnern des TV Königshofen durch. Für die Königshöfer war dies der erste Kürwettkampf in dieser Leistungsklasse überhaupt, weshalb sie wertvolle Erfahrungen sammelten. men

