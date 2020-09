Whats-App-Nachricht für Ortsvorsteher

Urphar.Viele Informationen hatte der Ortschaftsrat Urphar bei seiner Sitzung am Freitagabend im Feuerwehrhaus in Urphar bekannt zu geben. Im Anschluss brachten dann die Urpharer Bürger bei dieser nicht alltäglichen Sitzung ihre Anliegen vor.

Es ist erst die zweite öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Urphar im Jahr 2020. Schuld wie so oft in diesen Zeiten hatte der Ausbruch des Coronavirus. Doch die Bürger ließen sich von den Hygiene-Auflagen nicht abhalten und so waren fast alle eingeplanten Plätze besetzt.

Ortsvorsteher Detlev Dosch gab bekannt, dass es für zwei Grundstücke im Neubaugebiet Kaufanfragen gebe, denen man zugestimmt habe. Auch liege eine Bauvoranfrage in der Wehrkirchstraße vor. Das Baugesuch der Stadt Wertheim auf Urpharer Gemarkung ein Trafohäuschen zu errichten, habe man abgelehnt.

Die Renovierung im Rathaus sei nun auch fast abgeschlossen. Im alten Jungscharraum soll bis Ende des Jahres eine Bücherei entstehen. In diesem Zusammenhang sind die Bürger aufgerufen, Bücher zu spenden. Diese sollen freitags zur Ortsvorstehersprechstunde gebracht werden oder die Spender sich dort melden, dann können die Bücher auch abgeholt werden.

Auch wenn das normale Vereinsleben während des Lockdowns ziemlich zum Stillstand kam, waren die Vereine dennoch aktiv. So sei der Umbau der Räumlichkeiten für die Feuerwehr abgeschlossen. Die Wehr hat nun einen Umkleideraum und Platz für kleine Besprechungen. Die DLRG Urphar und der MC UrWald seien noch fleißig bei der Arbeit und man hoffe, bis Ende des Jahres die Bauarbeiten abzuschließen. Im nächsten Jahr wolle man dann die Modernisierung des Saals im Feuerwehrhaus angehen und im Frühjahr weitere Parkplätze hinter dem Haus schaffen.

Der Dank des Ortsvorstehers galt allen Bürgern, die die öffentlichen Grünanlagen pflegen und Uwe Heitmann für das Aufstellen von drei Bänken am Mainufer, unterstützt von der DLRG Jugend.

Noch in diesem Jahr soll eine Geschwindigkeitsanzeige wie in Eichel installiert werden, zwei weitere sollen 2021 folgen. Dies sei auch nötig, so der Ortsvorsteher. Immerhin habe eine Geschwindigkeitsmessung in der Dietenhanerstraße ergeben, dass sich 50 Prozent der Autofahrer auf dieser Strecke nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und teilweise mit 80 km/h ins Dorf fahren, erklärte Dosch. An der Wehrkirchstraße ergab die Messung ein ähnliches Bild.

In der Kommunikation und Informationsweitergabe wolle der Ortschaftsrat nun auch einen neuen, moderneren Weg einschlagen. Ortschaftsrat Simon Koller erklärte, dass man ein Ortschaftsratshandy angeschafft habe. Darüber könne man nun der Ortsverwaltung Whats App-Nachrichten schicken, um die Verwaltung über Missstände, wie beispielsweise kaputte Straßenlaternen, zu informieren. Außerdem werde man eine Telefonliste anlegen, über die wichtige Informationen oder Termine verteilt werden.

Die Internetadresse www.urphar.de habe man sich nun reserviert, erklärte Koller weiter. Bis Ende des Jahres soll hier eine Plattform entstehen, auf der man Informationen über Urphar erhalten kann. Alle, die sich engagieren wollen oder Ideen für den Inhalt haben, sollen sich melden. Im Namen von Wolfram Spott dankte Dosch allen, die sich bei der Nachbarschaftshilfe engagiert haben. Dieser Service bleibt vorerst bestehen. Wege, die freigeschnitten werden sollen, können bis 13. November bei Gerhard Horn gemeldet werden. Auf die Frage nach dem Stattfinden des Urpharer Weihnachtsmarktes konnte Detlef Dosch keine Antwort geben. Dies müsse man abwarten wie sich die Lage entwickelt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.09.2020