Wertheims Wald geht es relativ gut

Temperaturanstieg und Trockenheit haben auch in den Wäldern Wertheims ihre Spuren hinterlassen – aber nicht so deutliche wie in anderen Gegenden des Landkreises.

Wertheim. „Die Waldschäden sind in Wertheim weniger ausgeprägt, verglichen mit dem übrigen Landkreis vor allem im Raum Bad Mergentheim und südlich“, so Lothar Achstetter, beim Forstamt zuständig für die Stadt Wertheim. Und der Main-Tauber-Kreis sei derzeit noch weniger betroffen als das übrige Baden-Württemberg. Es war ein kleines Trostpflaster, das Lothar Achstetter dem Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag präsentierte.

Achstetter unterrichtete das Gremium über den Zustand der Wälder Wertheims. Die CDU-Fraktion hatte in einem Antrag einen Bericht angefordert und gleichzeitig die Frage gestellt, wie und wo man angesichts des Klimawandels durch Aufforstung mehr Bäume wachsen lassen kann.

Waldreiche Stadt

Mit einem Anteil von 38 Prozent sei Wertheim eine waldreiche Stadt und liege damit deutlich über dem Wert des Landkreises. Der städtische Wald sei in Bezug auf die Arten breit aufgestellt. Insgesamt gebe es 40 Baumarten, davon 28 Laub- und zwölf Nadelbaumarten.

Der Anteil der klimaempfindlichen Fichte sei in den vergangenen 40 Jahren von 16 auf fünf Prozent gesunken. Grund: die nach Stürmen auftretenden Borkenkäferplagen. Erfreulich sei, so Achstetter, der hohe Anteil an klimastabilen Arten wie Waldkiefer, Schwarzkiefer, Eiche, Roteiche, Hainbuche und Elsbeere. Auch die Douglasie habe deutlich an Fläche gewonnen und liege derzeit bei zehn Prozent.

Die im ganzen Land arg gebeutelte Buche sei zwar mit 18 Prozent zwar relativ groß, doch sei diese Baumart meist anderen Baumarten beigemischt, vor allem in Kieferbeständen.

Der Holzvorrat im Stadtwald betrage mehr als eine halbe Million Kubikmeter. In dieser Biomasse sei entsprechend Kohlenstoff gebunden und der Atmosphäre entzogen, was dem Klimaschutz zugutekommt. Die jährliche Holznutzung unterliege dem laufenden Zuwachs. Man baue also Holzvorräte auf.

Achstetter ging ausführlich auf die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels ein. Die Schäden in Mitteleuropa wegen Stürmen und anhaltender Trockenheit seien enorm. Es seien nicht mehr nur die klimaempfindlichen Fichten, sondern auch eigentlich klimastabile Bäume betroffen. Bisher sei man in Wertheim im Vergleich zu anderen Gebieten im Landkreis glimpflich davongekommen. Die Schäden seien vorhanden, „aber auf deutlich geringerem Niveau“.

Auffallend sei allerdings „der erhebliche Anstieg der Dürreschäden durch das zweite aufeinanderfolgende Trockenjahr“. Der Borkenkäfer habe in den geschwächten Fichtenbeständen leichtes Spiel. Je länger die Trockenheit, desto einfacher habe es der Schädling und könne ungehindert seine Eier ablegen.

Eine Waldbewirtschaftung mache laut Achstetter nur noch Sinn, wenn der Temperaturanstieg begrenzt werden könne. In Bezug auf die Auswahl künftig zu kultivierender Baumarten sei es wichtig, das Risiko zu minimieren und es auf möglichst viele Schultern zu verteilen.

Revierleiter Frank Teicke sagte, das Hackschnitzelheizwerk am Schulzentrum in Bestenheid „Gold wert“ sei. Durch die Verfeuerung könne man den Anteil des Käferholzes geringer halten als in anderen Teilen des Landkreises.

Axel Wältz (CDU) regte bei der Aussprache an, noch mehr dieser Heizanlagen zu installieren. Auch Richard Diehm plädierte für mehr Nahwärme. Auf Nachfrage von Bernd Hartmannsgruber (CDU) erklärte Teicke, dass man allerdings „nie alle Wertheimer mit Brennholz versorgen“ könne. Axel Wältz mahnte an, man müsse weiter an den Herausforderungen arbeiten und prüfen, wo noch mehr Fläche zur Verfügung stehen könnte.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez meinte dazu, dass schon viel geschehe, es aber kein zusätzliches Waldschutzprogramm geben werde. „Wir sollten weiterhin den Herrschaften des Forstamts vertrauen“, so der OB.

Teicke hatte dem Gemeinderat auch ein echtes Waldprodukt mitgebracht: ein Brot, gemahlen aus Kastanien von Wertheimer Bäumen. „Schmeckt echt gut“, versprach er.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019