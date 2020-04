Wertheimer Tomatenvielfalt im SWR

Ein SWR-Filmteam drehte bei der Gärtnerei Haas in Wertheim. Hauptthema des vierminütigen Beitrags waren die knapp 400 Tomatensorten des Betriebs.

Wertheim. SWR-Redakteurin Constanze Holdermann und ihre beiden Kamerakollegen zeigten sich am Dienstagvormittag von der Vielfalt der Gemüsepflanzen und Kräuter in der Biolandgärtnerei Haas beeindruckt. Für die Reihe „Gut zu wissen“ der Landesschau Baden-Württemberg drehten sie in Wertheim zu Tomaten, Zucchini, Gurken und anderen Nutzpflanzen. Hauptthema des Beitrags sind „Nutzpflanzen auf dem Balkon“.

Es gibt viel zu tun

Den Tipp zu der Gärtnerei bekam der SWR von der Firma Rieger und Hofmann aus Blaufelden, die Wildblumensamen vermehrt. Vor rund eineinhalb Wochen setzte sich Holdermann dann mit Christiane Bauer in Verbindung. Sie ist zusammen mit ihrem Mann Dieter Haas Betreiber der Gärtnerei. „Wir kennen das Unternehmen Rieger und Hofmann durch verschiedene Projekte“, sagt Bauer. Unter anderem kauft dort die Stadt Wertheim das Saatgut für ein Naturprojekt. „Wir züchten in unsere Gärtnerei daraus die Pflanzen, die die Stadt dann einpflanzt.“

Ganz neu ist die Arbeit mit einem Fernsehteam für Bauer und Haas nicht. Vor rund sechs Jahren hatte es bereits beim SWR einen Beitrag über deren Tomatenvielfalt gegeben. „Von der aktuellen Anfrage war ich überrascht“, erzählt Bauer. Neben dem Drehwunsch für die Gärtnerei suchte der SWR noch einen Hobbygärtner in der Umgebung, der Nutzpflanzen auf dem Balkon anbaut.

Die Gärtnereibesitzer hatten einen Tag überlegt, ob sie mitmachen. „Wir haben schon so viel zu tun“, meinte Bauer. Aktuell herrsche Hochsaison, es müssen Pflanzen eingetopft, gegossen und gepflegt werden. Auch die Umstellung auf den verstärkten Versand via Onlinehandel sei wahnsinnig aufwendig. Er sei aber wichtig, da die großen Märkte für Gartenfreunde komplett wegfallen. Man müsse für kleinere Mengen einen großen Aufwand an Organisation, Verpackung und Versand betreiben. Hinzu komme, dass man wegen der fehlenden Marktumsätze die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. „Ohne unsere Kinder würden wir das mit dem Versand nicht schaffen.“

Balkongärtner gesucht

Nach kurzer Überlegung sagten sie dem SWR dann zu. Dann galt es noch, einen passenden Balkongärtner zu finden. Gesucht wurde über die Sozialen Netzwerke und per persönlicher Ansprache von Kunden und Bekannten.

„Letztendlich sagte uns Jürgen Baumann vom gleichnamigen Wertheimer Fahrradgeschäft zu.“ Er habe einen Dachgarten auf seiner großen Dachterrasse in der Altstadt. Nach Eintreffen des TV-Teams aus Stuttgart bekamen die drei Mitarbeiter des SWR eine Führung durch die Gärtnerei. Natürlich unter Beachtung des nötigen Sicherheitsabstands. Dabei staunte das TV-Team unter anderem über die knapp 400 Tomatensorten. Neben deren Pflanzen seien auch Kräuter und wurzelechte Rosenpflanzen wichtige Produkte der Gärtnerei, so Haas. Für die Gäste gab es auch Neues zu lernen. So wären die von der Gärtnerei gezüchteten Tomatenpflanzen mit kleinem Wurzelballen besonders stabil. Sie würden später aber genauso groß, wie die Pflanzen aus dem Baumarkt, auch wenn sie anfangs sehr klein wirken.

Im Gartenbeitrag von „Gut zu wissen“, soll anhand von Fragen geklärt werden, was beim Gärtnern sinnvoll ist und auf was man achten muss. Vor Ort legten Holdermann und ihr Team dann fest, welche Pflanzen ein Schwerpunkt für den Wertheimer Teil werden sollen. Es ging unter anderem um Tomaten, besondere Kräuter, Gurken und Zucchini. Erfahren sollen die Zuschauer zum Beispiel, dass Zucchini- und Gurkenpflanzen auf den Balkon statt ins Hausinnere gehören, aber erst, wenn es keine Frostgefahr mehr gibt.

Der Dreh in der Gärtnerei begann mit einigen Pflanzenaufnahmen, bevor das Interview mit Fachfrau Bauer folgte. Neben schönen Bildern, war dabei auch auf ausreichend Licht und genügend Platz für Kamera und Abstand der Beteiligten zu achten. Ab der Mittagszeit wurde dann auf dem Balkon von Jürgen Baumann weiter gedreht.

Bauer verbindet mit dem TV-Beitrag die Hoffnung, dass viele auf die Gärtnerei und deren Einsatz für besondere Pflanzen aufmerksam werden. „Die ganzen großen Märkte wie im Botanischen Garten Berlin, in Hamburg, Essen, Würzburg und im Hessenpark fallen aus, damit brechen uns wichtige Umsätze weg, denn diese sind die Haupteinnahmequelle.“

Die Pflanzen bietet man neben der Gärtnerei und per Versand aktuell auch mittwochs auf dem Wertheimer Wochenmarkt und freitags und samstags auf dem Markt am Würzburger Bürgerbräu an. Allerdings seien die Absatzchancen dort deutlich geringer als auf den speziellen Märkten.

„Die Kundschaft bei solchen speziellen Veranstaltungen schätzt unsere Vielfalt und die Arbeit, die wir dafür aufwenden.“ So habe man in den Vorjahren alleine zehn Tonnen Tomatenjungpflanzen auf den speziellen Märkten in Deutschland verkauft.

Treue Kunden

Bauer freut sich aber auch, dass viele Kunden dieser Märkte ihnen auch jetzt die Treue halten. So würden viele von diesen nun online bei der Gärtnerei bestellen. „Uns hilft auch, dass zum Beispiel Berlin eine Werbeplattform für die Angebote der Marktaussteller ins Internet gestellt hat.“

Manche Kunden würden auch von weiter her extra nach Wertheim fahren, um in der Gärtnerei einzukaufen. „Sie kommen unter anderem aus dem Frankfurter Raum.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020