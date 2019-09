Wertheimer Mannschaft ergattert den vierten Platz

Bestenheid.Beim Pokalturnier „Wertheimer Kanne“, welches jedes Jahr auf der Miniaturgolfanlage in Bestenheid stattfindet, wurden am kürzlich über vier Runden sowohl in einer Kategoriewertung als auch in einer Mannschaftswertung die Sieger ermittelt. Der Sieger der Tageswertung erhielt zudem die silberne „Wertheimer Kanne“ als Preis.

Diese Tageswertung gewann der für den BGC Heilbronn spielende Michael Huhn mit 89 Schlägen. Huhn setzte sich dabei im Stechen gegen seinen Teamkollegen Rainer Schütz durch. Beide konnten auch ihre jeweilige Kategorie gewinnen. Huhn gewann die Einzelwertung bei den Herren, Schütz bei den Senioren männlich 1.

Die weiteren Sieger ihrer Kategorien waren Hannes Kandert (Jugend männlich, 91 Schläge), Karim Schaub (Schüler männlich, 103 Schläge), Lea Emmerich (Schülerinnen, 166 Schläge), Sandra Waldherr (Damen, 110 Schläge), Manuela Köttel (Seniorinnen I, 110 Schläge), Martina Huhn (Seniorinnen weiblich II, 125 Schläge) und Klaus Huhn (Senioren männlich II, 96 Schläge). Obwohl in der Mannschaftswertung kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde, konnten auch die Minigolfer aus Wertheim wieder Erfolge feiern. So ist zum Beispiel der erste Platz von Sandra Waldherr bei den Damen zu nennen.

Zudem konnte Jugendspieler Jannick Bracken in seiner Kategorie den zweiten Platz belegen (97 Schläge). Bei den Senioren männlich II wurden sogar gleich zwei Podestplätze erreicht. Ingo Kuhnert belegte dort mit 97 Schlägen den zweiten Platz. William Stellato konnte mit 98 Schlägen den dritten Platz erspielen.

Allerdings zeigten sich die Wertheimer enttäuscht über ihre Leistung in der Mannschaftswertung (399 Schläge).

Damit konnte lediglich der vierte Platz belegt werden. Gewinner der Mannschaftswertung wurde der BGC Heilbronn (365 Schläge), gefolgt von der TG Höchberg (394 Schläge) und vom MSV Würzburg (396 Schläge).Ob Sieg oder Niederlage, beim Turnier hatten alle 50 Spieler viel Spaß. jabr

