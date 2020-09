Wertheimer Klimastreik ins Netz verlegt

Wertheim.Nicht auf dem Marktplatz, dafür aber in sozialen Medien: Die Wertheimer Gruppe von „Fridays for Future“ (FFF) beteiligt sich an diesem Freitag wieder digital am globalen Klimastreik.

Mit dem Slogan „Die Klimakrise macht keine Pause!“ hatte FFF-Deutschland dazu aufgerufen, am 25. September auf die Straße zu gehen – „natürlich Corona-konform“. In Wertheim war eine Kunstaktion geplant. Plakate sollten auf dem gesamten Marktplatz verteilt und mit Kreidemalerei ergänzt werden. In sozialen Medien hatte die Gruppe ihre Unterstützer aufgerufen, dafür Plakate und Banner zu gestalten und ihnen zuzusenden. Ziel war es, so mit Wertheimer Bürgern oder auch Touristen ins Gespräch zu kommen und auf die Ziele und Anliegen der „Fridays for Future“- Bewegung aufmerksam zu machen. Eine Demonstration war von vorneherein nicht geplant – das sei zu riskant.

Kundgebung nur digital

Vor einigen Tagen entschied sich die Gruppe dann, auch die Plakataktion auf dem Marktplatz abzusagen. Der Grund: Würzburg hatte den Grenzwert von 50 Infektionen je 100 000 Einwohner überschritten und war damit Corona-Hotspot. „Um das Infektionsgeschehen einzudämmen und Euch zu schützen, wird diese Kundgebung leider wieder nur digital“, schrieben die Wertheimer Klimaschützer auf der sozialen Plattform Instagram.

Ganz ausfallen lassen wollten sie den Klimastreik nicht. Deshalb verlegten sie die Plakataktion ins Netz, genauer gesagt auf Instagram. Dort will die Gruppe Bilder von ihren Unterstützern mit deren Plakaten posten. „So können die Plakate, die wir auslegen wollten, zumindest dort betrachtet werden“, stellt Pressesprecher Kai Fleuchaus fest. eli

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020