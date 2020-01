Wertheimer erhalten 14 erste Preise

Überaus erfolgreich ist für Wertheim am Wochenende der 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall zu Ende gegangen.

Wertheim. Insgesamt 154 Teilnehmer traten beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall an. Die Städtische Musikschule Wertheim war mit 26 Teilnehmern weit überdurchschnittlich gut vertreten.

Auch qualitativ waren die Wertheimer Ergebnisse wieder herausragend: Mit 14 ersten Preisen wurde die Ausbeute im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Dreimal gab es hier die maximale Punktzahl von 25. Zusätzlich gewannen sechs Nachwuchskünstler einen zweiten Preis sowie fünf einen dritten Preis. Fünf Schülerinnen und Schüler gehörten zu den am besten bewerteten ihrer Altersgruppen. Vier Wertheimer qualifizierten sich für den Landeswettbewerb.

Als erste Teilnehmerin trat am Samstag die siebenjährige Greta Schilling in der Wertung „Klavier solo“ (Altersgruppe 1A) auf. Die junge Musikerin erreichte mit 24 Punkten einen ersten Preis und gehörte in ihrer Altersgruppe zu den Bestbewerteten, da die maximale Punktzahl nicht vergeben wurde. Sie wird von Fedra Blido unterrichtet. In der gleichen Wertung „Klavier solo“ (Altersgruppe 1B) spielte Carina Guskow. Sie bekam für ihren Vortrag 24 Punkte und auch einen ersten Preis. Die Neunjährige kommt ebenfalls aus der Klasse von Fedra Blido. Für die beiden Mädchen war es die erste Teilnahme am Wettbewerb.

Weiter ging es in dieser Altersgruppe mit den Schülerinnen Livia Sacco, acht Jahre, und der neunjährigen Jessica Biedermann aus der Klasse von Jewgenija Skripal. Die zwei Pianistinnen nahmen ebenfalls zum ersten Mal an dem Wettbewerb teil. Beide spielten sehr überzeugend und bekamen für ihren Vortrag mit jeweils 23 Punkten einen ersten Preis.

In der Wertung „Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente“ trat das Violin-Duo aus der Klasse von Arkadij Satanowskij auf: Theresa Genise, zehn Jahre, und die achtjährige Magdalena Merklein. Für ihre Darbietung vergab die Jury die maximale Punktzahl. Die beiden Schülerinnen gehörten somit zu den am besten bewerteten Künstlern in ihrer Altersgruppe. Eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb ist in den Altersgruppen 1A und 1B nicht möglich.

Auch die Schüler aus der Klasse von Michael Geiger hatten einen überzeugenden Auftritt. Den Anfang machte in der Kategorie „Blechbläser, gleiche Instrumente“ in der Altersgruppe 1B das Hörner-Trio mit Johann Rechenberg und Julian Lasarenko, beide sieben Jahre alt, sowie dem neunjährigen Maximilian Lasarenko. Die drei sehr jungen Schüler nahmen erstmals an „Jugend musiziert“ teil. Sie überzeugten bei ihrem Debüt und bekamen mit 23 Punkten einen ersten Preis.

In der gleichen Wertung (Altersgruppe 2) trat das Trompeten-Trio auf, mit Lucas Schäfner, neun Jahre, sowie Samuel Thies und Michael Häge, beide zehn Jahre. Sie erhielten mit 20 Punkten einen zweiten Preis. In der Altersgruppe 3 erspielte sich ein weiteres Trompeten-Trio von Michael Geiger einen zweiten Preis. Christian Hartke und Luis Busse, beide 13 Jahre, und der 14-jährige Konstantin Ziegler bekamen ebenfalls 20 Punkte. Am Samstagnachmittag folgte der Auftritt des Saxofon-Quintetts aus der Klasse von Eduard Prost. In der Wertung „Holzbläser, gleiche Instrumente“ (Altersgruppe 5) spielten die 16-jährige Daria Breuer, die beiden 15 Jahre alten Silas Wojcik und Nadine Gehlfuß sowie Alexander Bachmann und Thilo von Donop, beide 17 Jahre. Mit 16 Punkten schafften sie einen dritten Preis.

In der Wertung „Klavier solo“ und „Drum-Set (Pop)“ folgten die Auftritte von vier Schülern aus der Klasse von Fedra Blido. In der Altersgruppe 5 trat der 17-jährige Philipp Gläser auf. Der angehende Abiturient bekam für seine Darbietung 22 Punkte und einen ersten Preis. Luise Braun trat in der Altersgruppe 3 auf. Sie bekam ebenfalls einen ersten Preis mit 24 Punkten und zudem die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Die 13-Jährige gehörte zu den am besten bewerteten Musikern ihrer Altersgruppe, die Maximalpunktzahl wurde nicht vergeben.

Auch der 15 Jahre alte Leopold Braun überzeugte die Fachjury. In der Altersgruppe 4 erreichte er mit 23 Punkten einen ersten Preis und darf ebenfalls zum Landeswettbewerb fahren. Schließlich trat Antonia Ebert in der Altersgruppe 6 auf. Die 18-Jährige erspielte sich die maximale Punktzahl von 25. Mit einem ersten Preis im Gepäck geht es auch für sie in die nächste Runde.

Seinen ersten Auftritt bei „Jugend musiziert“ hatte Zeno Weiß in der Wertung „Drum-Set (Pop)“. Der Zehnjährige holte mit 23 Punkten auf Anhieb einen ersten Preis in der Altersgruppe 2. Dieser Erfolg bedeutete zugleich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Kurt Sitterli unterrichtet den jungen Musiker.

Auf ihren Auftritt warten muss noch die acht Jahre alte Hanna Kirchner. In der Wertung „Harfe“ tritt die Wertheimer Schülerin am kommenden Wochenende in Heilbronn auf.

Die Schulleiter Fedra und Stefan Blido verfolgten den Wettbewerb aus der Nähe. „Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer Schüler“, freute sich das Paar. Die Erfolge der Musikschule sowie das Engagement der Schulleitung im Regionalausschuss „Jugend musiziert“ werden sehr geschätzt. Die Stadt Wertheim und der Förderverein der Musikschule unterstützen seit vielen Jahren den Wettbewerb „Jugend musiziert“ in vielfältiger Form. „Ohne dieses Engagement wären solche Erfolge nicht möglich,“ betonten Fedra und Stefan Blido.

Der Landeswettbewerb findet von 25. bis 29. März in Tuttlingen statt und für die Wertung „Drum-Set (Pop)“ vom 27 bis 29. März in Waldstetten. msw

