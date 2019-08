Wenn Teddy Hilfe braucht

Wertheim.Schon die Jüngsten können bei einem Unfall helfen. Daslernten 18 Jungen und Mädchen im Rahmen der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim. Beim Ortsverein Wertheim des Deutschen Roten Kreuz (DRK) erfuhren sie in der Wertheimer Rettungswache eine Menge über erste Hilfen und das DRK. Zudem zeigten die Helfer, wie vielfältig die Aktivitäten in Gruppen des Jugendrotkreuz sind. An der ersten Station wurde geklärt, was Erste Hilfe bedeutet. „Einen Verband anlegen oder einem Ohnmächtigen helfen“, zählten die Kinder auf. Wie man das richtig macht, übten die Teilnehmer an ihrem mitgebrachten Kuscheltieren. Dabei erhielten Tiger, Teddy, Katze und Co unter anderem Verbände um Beine, Kopf und Bauch.

Jedes der Kinder hat schon Erfahrung mit eigenen Verletzungen gemacht zum Beispiel durch Stütze, Handverletzungen und Schnitte. Wie man eine kleine Fingerverletzung versorgt, lernten die Kinder bei der „Fingerkuppenkatze.“ In einem Fallbeispiel übten die Entdecker dann die Versorgung eines Menschen. Die Situation: Tina ist vom Klettergerüst gefallen und weint. Die Kinder trösteten sie und versorgten ihr Bein mit einem Verband. Dabei lernten sie, es sei wichtig auf Augenhöhe zu gehen, mit dem Betroffenen zu sprechen und zu erklären, welchen Schritt man als nächstes macht. Erklärt wurde auch der Sinn von Einweghandschuhen und sterilem Verbandsmaterial.

An der zweiten Station ging es um den richtigen Inhalt eines Verbandskastens und verschiedene Verbandsarten. Außerdem erhielt jedes Kind von den Profis einen Arm oder Kopfverband. Nach einer Stärkung lernten die Kinder die Grundsätze des DRK kennen. Außerdem unternahmen sie mit „Tröpfli“, dem Maskottchen des Blutspendediensts eine „Reise“ in den Blutkreislauf. Abschließend luden die Helfer die Kinder zur Schnupper-stunde der neuen Jugendrotkreuzgruppe ein. bdg

