Wenn der Wittbach zum Klondike wird

wertheim/Kreuzwertheim.Regelrecht „goldene“ Stunden erlebten elf Kinder von sechs bis zwölf Jahren am Mittwoch im Rahmen der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim. Dessen Sparte „Forscherkids Wertheim“ bot im Bach am Bachwiesengrillplatz Kreuzwertheim eine Goldsuche an, bei der die jungen Forscher auch vieles über das Edelmetall erfuhren.

Als Experte stand den Kindern dabei der Naturkundeführer und Hobbygeologe Bernd Wolz zur Verfügung. Die Teilnehmer hatten schon einiges an Vorwissen. So zählten sie auf: „Gold ist wertvoll, da es selten ist, man findet es oft in Schatzkisten und in der Natur nur in kleinen Teilen.“ Wolz ergänzte, mit viel Glück finde man auch größere Brocken. Gold finde sich in allen Gesteinen auf der Erde. In einer Tonne Gestein in der Erdkruste seien durchschnittlich 0,1 Gramm Gold vorhanden. „Ab einer Konzentration von 0,5 Gramm pro Tonne Gestein lohnt sich ein Abbau.“

Interessant war für die Nachwuchsforscher auch, dass sich Gold in vielen Geräten wie PCs, Smartphones und Co findet. Hier kommt es als Kontaktmaterial zum Einsatz, da es sehr beständig ist. Gold lasse sich chemisch kaum auflösen, so Wolz.

Weiter ginen „die Forscher“ der Frage nach, wie das Gold in den Bach kommt. In größeren Erdtiefen herrsche ein hoher Druck, so dass Wasser erst beim 300 Grad Celsius siede. Durch Hitze und Druck würde das Gold aus dem Gestein gelöst und gelangt in die Flüsse. Im Gebiet in dem der Rote und der Weiße Main entspringen, die sich zum Main vereinen, gebe es relativ viel Gold. Die Chance, auch im Wittbach einen Goldfund zu machen, resultiere daraus, dass der Main früher im Bachbereich floss, bevor er sein jetziges Flussbett einnahm. Die Erfolgsaussichten auf so einen Fund seien aber gering, räumte er ein. Mit einem Modell aus wassergefüllten Eimern konnten die Kinder die Dichteunterschiede von Wasser, verschiedenen Gesteinsarten und Gold spüren. Bevorzugte Ablagerungsorte von Gold sind hinter kleinen Wasserfällen und in den Spalten unter großen Steinen.

Nach der theoretischen Einführung ging es für den Nachwuchs ins Wasser zur Suche nach dem Gold. Dazu wurden größere Steine aus dem Bachboden gesiebt und der Sand in der Goldpfanne ausgewaschen – genauso wie die Goldsucher es am Klondike-River in Amerika machen. Dabei bewegt man die Pfanne unter Wasser, damit sich das Gold aus dem Sand lösen kann. Die Funde konnten die Kinder unter dem Mikroskop betrachten. Wolz hatte außerdem echte Goldproben mitgebracht, die die Kinder waschen konnten. So hatte jeder Jungforscher am Ende ein paar kleine Spuren Gold, die er mit nach Hause nehmen konnte. Von den „goldigen“ Stunden waren natürlich alle Teilnehmer begeistert. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019