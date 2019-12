Wenn aus Feinden Freunde werden

Wertheim.Hase, Fuchs und Bär – alle drei in einer Forsthütte, die ganze Nacht lang. Ob das wohl gut geht? Am Freitag, 13. Dezember, wird das Geheimnis beim Weihnachtskindertheater im Kulturhaussaal gelüftet.

Das Kinderbuch „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ stammt aus der feder von Tilde Michels. Die Geschichte gibt es nun auf Einladung der Stadtbücherei als Puppenspiel für Kinder ab drei Jahren zu sehen.

Bei Förster Wanja klopft es an die Tür. Hase, Fuchs und Bär wollen nacheinander rein. Alle drei fliehen vor einem Sturm, der durch den Wald tobt und ihnen Angst einjagt. Aber Angst haben sie auch voreinander, denn bisher haben sie sich im Wald gemieden. Schließlich betrachten sie sich als Fremde, mehr noch: eigentlich sind sie Feinde. Nur gut, dass Förster Wanja die Ruhe bewahrt. Er bietet seinen ängstlichen Gästen nicht nur einen Schlafplatz in seiner warmen Hütte an. Er hilft ihnen auch dabei, friedlich miteinander umzugehen und in der Not die Feindschaft zu vergessen.

Liebevoll gestaltet

Mit liebevoll gestalteten Puppen, vielen überraschenden Wendungen und besonderen Details setzt Puppenspielerin Anke Scholz das berühmte Kinderbuch in Szene. Vor dem Hintergrund der derzeitigen weltweiten Flüchtlingskrise ist das Puppenstück besonders aktuell und lehrreich. Das Weihnachtskindertheater versteckt sich hinter dem 13. Türchen des Wertheimer Adventskalenders.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019